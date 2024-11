Stellantis, agli operai Usa un "pacco" natalizio

Ascolta ora 00:00 00:00

«Stellantis sta licenziando persone prima delle celebrazioni del Thanksgiving e del Santo Natale: una pillola difficile da mandare giù». E ancora: «Il morale è sotto i tacchi; non solo le persone vengono licenziate, ma sono alle prese con quello che deriva dalla disoccupazione». Ma anche: «La preoccupazione più grande è la seguente: dove saremo domani? E questo rappresenta un peso terribile per molte persone». Tutti stati d'animo espressi da alcuni delegati del sindacato americano Uaw e raccolti in un ampio servizio da The Detroit News. Sono circa 4mila da settembre i licenziamenti messi in atto e programmati dal gruppo guidato da Carlos Tavares. A essere colpite le aree metropolitane di Detroit e Toledo. Ma il conteggio, come precisa The Detroit News, resta per difetto perché il numero potrebbe essere superiore. Non sono, infatti, comprese le aziende di componenti: circa 370 posti di lavoro verranno meno tra chi fornisce lo stabilimento Jeep di Toledo (Ohio), ad esempio. Per non parlare delle migliaia di dipendenti Stellantis che sono usciti temporaneamente in vari momenti, sempre in autunno, a causa dei tagli produttivi per ridurre le grandi scorte di veicoli che si sono accumulate. Il quotidiano di Detroit, che ai tempi d'oro era chiamata «Motown», riporta i timori di solo alcuni dei lavoratori americani di Stellantis che vedono il proprio posto in bilico, come quel cinquantenne, padre di tre figli, del «Toledo Assembly Complex», sito per il quale sono già stati annunciati 1.100 tagli. «Mi aspettavo più stabilità del posto di lavoro in base al contratto siglato nel 2023 da Stellantis con il sindacato Uaw. Ma finora non è stato così». La situazione, inoltre, fa sì che in molti rischino di perdere temporaneamente l'accesso in questi mesi all'assicurazione sanitaria, anche per i familiari.

Ma a vivere nel timore sono anche gli addetti di Ford, per i problemi derivati dalle perdite del pick-up elettrico F-150 e il conseguente stop dell'impianto di Dearborn, e General Motors che ha appena lasciato a casa 1.000 dipendenti.