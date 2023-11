Stretta sulle nozze Ita-Lufthansa. È pronta la notifica a Bruxelles

Sprint finale verso le nozze tra le compagnie aeree Lufthansa e Ita. A tirare la volata sono lo stesso cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e la premier italiana, Giorgia Meloni, che si sono incontrati ieri in un vertice bilaterale a Berlino. La «cooperazione tra Lufthansa e Ita è buona», ha detto il cancelliere, e vogliamo «un trattamento veloce e giusto a Bruxelles». Allo stesso modo Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha detto che «su Lufthansa siamo pronti la settimana prossima a inviare la notifica alla Commissione europea. Avendo risolto un problema che da tempo l'Europa chiede di risolvere, auspichiamo una risposta immediata».

Il via libera della Commissione europea all'affare era atteso inizialmente per il mese di ottobre, ma la fase delle interlocuzioni informali che di solito precedono la notifica formale si è dilungata parecchio. Come rivelato dal Giornale nei mesi scorsi, la Commissione avrebbe richiesto al vettore tedesco di rinunciare ad alcuni slot relativi alle rotte transatlantiche attualmente in concessione presso gli aeroporti di Francoforte e Monaco. Tratte molto profittevoli, a cui i vertici di Lufthansa non vorrebbero certo rinunciare. In ogni caso la partnership con Ita è vantaggiosa soprattutto per Berlino e dovrebbe andare in porto. L'operazione, annunciata la scorsa primavera, prevede nella prima fase l'ingresso del vettore tedesco nel capitale di Ita con il 41% delle quote e un investimento di 325 milioni di euro. Dopo il 2025, invece, arriverà l'investimento da 450 milioni per il controllo di Ita da parte dei tedeschi.