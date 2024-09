Con la tecnologia di Aspi le città tagliano traffico e CO2

Ascolta ora 00:00 00:00

Telecamere hi-tech capaci di alleggerire i flussi di traffico, dispositivi che utilizzano l'intelligenza artificiale per monitorare la viabilità. E ancora, semafori adattivi che rendono lo scorrimento veicolare più fluido e sicuro. Le soluzioni tecnologiche in funzione sulla rete autostradale arrivano ora in città, abbracciando il tessuto urbano e fondendosi con esso. Prende forma la mobilità del futuro, fatta di tecnologie e di sistemi integrati a servizio di una città sempre più «smart».

Movyon, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, già oggi concretizza questa visione. Lo fa, ad esempio, a Milano con la quarta corsia dinamica in funzione sulla A4, che permette l'ampliamento dell'autostrada in uno dei tratti più trafficati d'Italia in cui la forte antropizzazione non avrebbe consentito il più tradizionale allargamento della carreggiata.

L'innovazione di Movyon, leader dello sviluppo tecnologico e nei servizi di Intelligent Transport Systems del Gruppo Aspi, consente di ottimizzare lo spazio disponibile, aprendo o chiudendo la quarta corsia a seconda delle necessità di traffico rilevate. Tale infrastruttura, oltre a garantire una migliore esperienza di viaggio, genera anche benefici ambientali.

«L'innovazione tecnologica in ambito urbano sta trasformando il modo di vivere le città. Una rivoluzione guidata dai dati che interessa anche la mobilità. Movyon mette tutte le competenze e le tecnologie sviluppate lungo la rete di Autostrade per l'Italia al servizio del contesto urbano, portando innovazioni che aiutano a raggiungere gli obiettivi di riduzione del traffico e dell'inquinamento e a offrire nuovi servizi ai cittadini», ha commentato Lorenzo Rossi, ad di Movyon.

Sulla rete Aspi sono inoltre attive le «Intelligent Road», già operative su 26 chilometri del tratto di A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Firenze Nord, in entrambe le direzioni, e sul nodo urbano di Bologna, per un totale di 52 chilometri di «strada intelligente».

Grazie alla tecnologia e al dialogo tra veicoli e infrastrutture, le strade e gli utenti vengono considerati come un unico spazio interconnesso. Infine, le soluzioni di Movyon per la gestione evoluta della mobilità stanno apportando trasformazioni positive nel cuore del contesto urbano.

Dalle Zone a Traffico Limitato dinamiche ai semafori intelligenti o adattivi, dalle soluzioni di Smart Parking ai modelli di Intelligenza Artificiale che prevedono l'impatto della mobilità sull'inquinamento, le città diventano sempre più laboratori di tecnologia e di mobilità sostenibile.