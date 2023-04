Tim, pronte le nuove offerte di Cdp e Kkr per la rete

Sono pronte le due nuove offerte di Kkr e Cdp per la rete di Tim, da presentare per martedì 18 aprile. Conterranno incrementi rispetto ai circa 18-20 miliardi iniziali che tuttavia non colmeranno le distanze con la valutazione da 31 miliardi di euro fatta da Vivendi. Il socio francese, che ha fatto sapere di volere un'assemblea straordinaria sulla vendita della rete (forse già il mese prossimo), è comunque pronto a dare battaglia già all'assemblea ordinaria di giovedì 20 aprile.

Tra i punti all'ordine del giorno oltre al bilancio 2022 e alla nomina del consigliere per il posto lasciato libero dal Ceo di Vivendi, Arnauld de Puyfontaine, c'è la politica di remunerazione che il primo azionista, con quasi il 24% del capitale, ha messo nel mirino contestando i compensi previsti per i manager di Tim, a partire dall'ad Pietro Labriola. Sul tema è attesa domani una risposta fra quelle che il cda fornirà a grandi e piccoli soci in vista dell'assemblea che anche quest'anno si terrà a porte chiuse e col voto espresso attraverso un unico rappresentante designato. È stato infatti nei giorni scorsi il presidente Salvatore Rossi a chiedere ai francesi di tradurre in quesiti le critiche espresse nella lettera del 7 aprile al board in cui Vivendi ha definito insoddisfacenti i risultati raggiunti e contestato il lavoro del comitato nomine e remunerazioni in particolare sul fronte dei bonus e degli incentivi milionari previsti per Labriola. Si tratta peraltro di compensi che il ceo incasserebbe solo qualora le azioni Tim arrivassero a 1,5 euro, cinque volte di più dei 30 centesimi attuali. Difficile è poi prevedere l'esito del voto sulla sostituzione del dimissionario de Puyfontaine. Vivendi non voterà per Paola Bruno, la candidata dei fondi che potrebbe invece essere nominata col voto degli istituzionali. Né tanto meno appoggerà l'altro candidato, il presidente dei piccoli soci di Asati Franco Lombardi. Il 4 maggio il cda di Tim, infine, esaminerà le offerte migliorative che arriveranno da Cdp con Macquarie da una parte e da Kkr dall'altro.