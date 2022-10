Troppe micro imprese. "L'Italia lavori sul fisco per aiutarle a crescere"

L'Italia «esprime ambiti d'eccellenza ma resta gravata dalla presenza di troppe micro-imprese, perché i meccanismi regolatori le hanno incentivate a rimanere piccole». Infatti, «il 92% dei dipendenti privati è occupato in aziende con meno di 50 milioni di fatturato». È quanto mette in evidenza il Rapporto «Il mondo post globale» realizzato dal centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi e Intesa Sanpaolo. Tra le proposte per migliorare la situazione italiana avanzate nel Rapporto, curato da Mario Deaglio, ci sono: una riforma fiscale che renda conveniente lavorare e investire; una revisione della disciplina fiscale sulle fusioni che incoraggi le piccole imprese a crescere; l'introduzione del quoziente famigliare nella tassazione diretta e l'introduzione sperimentale della settimana lavorativa di quattro giorni, integrata da attività di formazione a distanza.

L'export rimane importantissimo per l'Italia, ma il triangolo industriale sta rallentando: se la dinamica delle esportazioni del Nord-Ovest industriale fosse stata la stessa della media di Nord-Est e Italia centrale, l'impulso al Pil italiano sarebbe stato di 6 punti aggiuntivi per ogni decennio».

A margine dell'evento, il capoeconomista di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice (in foto), ha toccato il tema dei conti pubblici: «Se l'azione di governo mantiene la barra dritta sulla finanza pubblica e quindi viene confermato un trend discendente sia del deficit che del debito, non vedo nessun tema di preoccupazione».