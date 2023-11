Il turismo spinge il fatturato di Tod's

Il ritorno del turismo estivo ha dato una spinta alle vendite dei marchi del lusso italiano. Tra questi certamente c'è il gruppo Tod's che, ieri, ha diffuso i suoi dati sul fatturato evidenziando una crescita nei primi nove mesi del 2023 a oltre 828 milioni di euro, in crescita del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Se non ci fosse stato l'effetto negativo dei tassi di cambio, tuttavia, i ricavi sarebbero arrivati a quota 844 milioni (+16%).

«Sono soddisfatto dei risultati di vendita del nostro gruppo», ha commentato Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo, «tutti i nostri marchi hanno registrato una crescita a doppia cifra delle vendite, grazie alla combinazione tra la solida domanda locale e gli acquisti dei turisti. Particolarmente brillanti i risultati della pelletteria e dei marchi Tod's e Roger Vivier, a conferma del sempre maggior apprezzamento da parte dei clienti per l'altissima qualità». Più nel dettaglio, a cambi correnti, la crescita maggiore si è registrata sui marchi Fay (+22,2%) e Roger Vivier (+19,1%). Più contenuta, ma sempre a doppia cifra, l'avanzata di Tod's (+12%) e Hogan (+11,8%). «Continuiamo a seguire una precisa strategia di sviluppo per ogni marchio, focalizzata sulla crescita organica dei negozi esistenti e su un ampliamento delle merceologie, coerente con il Dna di ognuno».

Come molte aziende del settore il titolo di Tod's (che ieri ha chiuso positivo a +1,60% a 33,6 euro) ha conosciuto una fase di ripiegamento dovuta essenzialmente a un'economia cinese meno brillante del previsto dopo la fine dell'era Covid. «In Europa continuiamo a crescere in doppia cifra, con l'Italia che resta positiva nel periodo», ha sottolineato Emilio Macellari, cdo del gruppo Tod's, «in Cina c'è stato un rallentamento nei consumi, cominciato all'inizio del terzo quarter, che prosegue ma rimane comunque positivai». Ma Tod's vede in miglioramento il futuro: «La Cina continua a crescere, abbiamo registrato un miglioramento e la performance dovrebbe rimanere buona da qui a fine anno».