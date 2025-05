Uniqlo compra casa nel centro di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Hines ha concluso un accordo per vendere lo storico palazzo di Piazza Cordusio, a Milano, che ospita il negozio di Uniqlo. Secondo quanto riporta il sito Green Street News, ad acquistarlo è l'uomo più ricco del Giappone, Tadashi Yanai, fondatore e presidente di Fast Retailing, proprietaria del marchio di abbigliamento. Yanai, il cui patrimonio netto di oltre 50 miliardi di dollari lo colloca al ventottesimo posto tra le persone più ricche al mondo, negli ultimi anni è diventato un investitore immobiliare. Lo scorso aprile ha acquistato un edificio occupato da Uniqlo ad Amsterdam per 100 milioni di euro. Due mesi prima era emerso come acquirente del 19-25 Long Acre a Londra, un altro palazzo occupato da Uniqlo, per circa 115 milioni di sterline. Il valore dell'operazione milanese supera i 300 milioni di euro con un rendimento del 3,5% per Hines.

L'edificio di 15.700 metri quadrati, costruito nel 1892, era stato comprato da Hines da Sorgente nel 2016 (per 130 milioni), quasi completamente vuoto, come quarto acquisto per la Bayerische Versorgungskammer (Bvk), il più grande ente pensionistico tedesco. Dopo l'acquisizione di Cordusio 2.0, Hines ha intrapreso una ristrutturazione che ha creato unità commerciali di punta su tre piani.

Quelli superiori sono stati convertiti in uffici di pregio e la ristrutturazione è stata completata nel 2018. Poco dopo, Uniqlo ha firmato per occupare i tre piani vendita come suo primo negozio italiano, che ha poi aperto nel 2019.

Cordusio 2.0 ospita ora inquilini di prestigio, tra cui il nuovo hub digitale della sede centrale italiana di Bain & Co, un flagship store di Champion e un co-branding tra Panino-Giusto e Yamamay, con un ristorante interno.

La ristrutturazione ha anche contribuito al riposizionamento della piazza, che ora è considerata una destinazione commerciale insieme al progetto Orefici.

La notizia dell'accordo tra Hines conferma che i grandi ricchi guardano sempre più a Milano e al suo patrimonio immobiliare di prestigio.