Varta si dimezza (-44%). Porsche fulmina i soci

Ascolta ora 00:00 00:00

Brutte notizie per gli azionisti di Varta, nota società di batterie alle prese con difficoltà finanziarie. Lo scorso fine settimana l'azienda tedesca ha annunciato di aver raggiunto un accordo di ristrutturazione con i suoi creditori, coinvolgendo il produttore di auto sportive Porsche.

Una mossa strategica per il costruttore di auto di lusso che, così facendo, si assicura l'accesso a batterie ad alte prestazioni per le sue supercar ibride ed elettriche. Ma se questo è positivo per Porsche, non si può dire altrettanto per gli attuali soci di Varta visto che il titolo della società di batterie ieri è letteralmente crollato in Borsa a Francoforte, perdendo il 44,2% a 2,16 euro. Il che si spiega con il rischio, per gli azionisti, di subire una perdita totale sul loro investimento.

L'accordo prevede, inizialmente, un taglio e l'estensione dei prestiti per ridurre le passività a 200 milioni dai 485 milioni attuali dopo che la società ha dovuto imbarcarsi in investimenti molto ingenti che non è stata in grado di sostenere. Il capitale sociale di Varta deve essere inoltre ridotto a zero euro, con l'effetto che gli attuali soci se ne dovranno andare senza indennizzi e il gruppo abbandonerà la Borsa dopo la ristrutturazione. Subito dopo il taglio di capitale, una società controllata dal socio di maggioranza di Varta Michael Tojner (la MT InvestCo) e una società di Porsche si uniranno come nuovi azionisti con 30 milioni di euro ciascuno. Altri 60 milioni proverranno dai creditori sotto forma di prestiti garantiti senior. Un terzo investitore potrebbe entrare a far parte del gruppo in un secondo momento. «Siamo in fase avanzata di discussione con altri investitori che vorrebbero unirsi a noi», ha dichiarato a Reuters Michael Ostermann, amministratore delegato di Varta.

Lo stesso numero uno del gruppo delle batterie ha quindi rimarcato che l'obiettivo è riportare l'azienda «su un percorso redditizio». Quanto agli azionisti, «abbiamo fatto di tutto per coinvolgerli, ma non è stato legalmente possibile in questa situazione».