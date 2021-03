"Visione e Azione", al via da Udine gli incontri di FederlegnoArredo con gli imprenditori

“Visione e azione: a tu per tu con FederlegnoArredo” è l’iniziativa che ha preso il via da Udine dove si è tenuto il primo incontro con gli imprenditori del legno arredo che apre il tour sul territorio nazionale con il presidente di Fla, Claudio Feltrin, impegnato in un’importante operazione di dialogo, ascolto e confronto con gli associati dei principali distretti della filiera perché è proprio da chi vive nel quotidiano problematiche e criticità che possono arrivare gli elementi necessari per incidere nelle scelte.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Confindustria Udine, è stata anche l’occasione per fare il punto su come il Friuli Venezia Giulia abbia saputo rispondere a un anno complicato e imprevedibile come il 2020.

“I dati del nostro Centro Studi - spiega Caludio Feltrin - evidenziano come, con un fatturato complessivo pari a circa 3,6 miliardi di euro, di cui 2,7 per l’arredo e poco più di 900 milioni per il legno, il Friuli Venezia Giulia sia la terza regione per esportazioni soprattutto per quanto riguarda l'arredo, mentre per il legno risulta essere quarta. Cifre importanti che fotografano la centralità di questo territorio, ricco di eccellenze del nostro Made in Italy e geograficamente collocato in una posizione strategica che lo rende crocevia fondamentale per l’intero settore. Visione e Azione - conclude Feltrin - sono le parole chiave per una Federazione in grado di stare al passo con i tempi e svolgere al meglio il ruolo che le compete: fornire strumenti utili, che siano al pratici e strategici alle aziende associate. Volgendo lo sguardo anche verso quelle che potrebbero esserlo domani”.

L’importanza del distretto si riflette anche nella sua rappresentanza all’interno di FederlegnoArredo con la nomina di Paolo Fantoni, quale vicepresidente vicario e presidente di Assopannelli; del past presidente di Assolegno, Marco Vidoni ora membro del consiglio generale di Fla e consigliere incaricato del Gruppo Prime Lavorazioni Legno; Edi Snaidero da poco nominato alla guida di Efic e consigliere incaricato del gruppo Cucine di Assarredo; Alessandro Calcaterra, presidente di Fedecomlegno.

In Friuli Venezia Giulia l'export della filiera Legno-Arredo nei primi 9 mesi del 2020 ha segnato un -17,3% con un recupero negli ultimi tre mesi (-2,1% lug-set 2020) dopo una perdita del -36,4% nel periodo aprile-giugno 2020.

L'export del macro sistema Arredamento nel medesimo periodo chiude a -17,2%: nello specifico -15,3% il mobile e -33,9% l'illuminazione. Il recupero di luglio-settembre 2020 è un +0,4% per il mobile e -18,1% per l'Illuminazione.

L'export del macro sistema Legno chiude a -18,3%, ma cresce dell’11,3% verso la Germania e del +90,3% in Arabia Saudita nei primi 9 mesi del 2020. Tra le prime 10 destinazioni di export di mobili friulani andamenti positivi verso la Russia (+11,6%), la Polonia (+8,6%) e la Danimarca (+9,8%) rispettivamente settimo, ottavo e decimo paese. In aumento del +3,7% le esportazioni di illuminazione friulane verso la Francia.

La Germania supera il Regno Unito e diventa così il primo paese importatore sia di arredi che di legno e prodotti in legno del Friuli. Pordenone risulta essere la provincia più significativa per le esportazioni di Legno-Arredo con andamenti meno negativi rispetto alle altre province nei primi 9 mesi del 2020 (-11,2%).