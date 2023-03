Ed Sheeran: "Un disco dopo un anno nero. Mia moglie era incinta con un tumore"

La musica è sempre la conseguenza della vita. E non è un caso se le nuove canzoni di Ed Sheeran saranno segnate da ciò che gli è capitato a un'età, poco più di trent'anni, nella quale, accidenti, non si dovrebbero avere problemi del genere. Ieri la popstar inglese ha annunciato l'uscita dell'ultimo disco nella sua saga decennale di album matematici. Si intitola - (Subtract), uscirà il 5 maggio e ha come punto focale il segno meno. La sottrazione. La perdita. E se il disco sarà sostanzialmente acustico e scritto su «uno sfondo di dolore e speranza» il motivo non è di semplice fantasia o di divagazione artistica. È una conseguenza della vita vera. Ed Sheeran ha rivelato di essere «sprofondato» nella depressione lo scorso anno, dopo che a sua moglie era stato diagnosticato un tumore mentre era nel mezzo della gravidanza e appena dopo che il suo amico Jamal Edwards era morto improvvisamente ad appena 31 anni.

A Cherry Seaborn, fidanzata di Ed Sheeran fin dall'adolescenza e moglie dal 2019, era stato diagnosticato un tumore mentre era incinta del loro secondo figlio. Il tumore non era trattabile in alcun modo fino a dopo il parto. Ma non era finita lì. In quel periodo Sheeran era in tribunale ogni giorno per fronteggiare un processo per violazione del copyright dopo la denuncia presentata da un altro autore, denuncia della quale si è parlato per mesi in tutto il mondo sia sui social che sui media.

In poche parole, sono stati mesi che hanno «cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica» ha scritto sui social. Risultato? Ha scartato tantissime canzoni che aveva già composto.

Poi la moglie Seaborn ha dato alla luce la seconda figlia a maggio e ora, dopo le cure necessarie, tutto sembra essere tornato a una (apparente) normalità.

Le canzoni però risentono di quello stato d'animo. Non a caso l'intero progetto è stato rovesciato in una sola settimana nello scorso febbraio mentre Ed Sheeran «stava attraversando una spirale di paura, depressione e ansia» lo scorso febbraio. «Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sotto la superficie, guardando in alto ma non riuscendo a sfondare per prendere aria», ha aggiunto, spiegando di avere «sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri» nell'arco di una sola settimana.

Dopo l'uscita dell'album, Sheeran che si esibirà a Londra, Dublino, Glasgow, Manchester e Parigi e queste sono le sue uniche date previste per l'anno in corso. La famiglia viene prima del resto.