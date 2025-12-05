Adnkronos, il libro dei fatti compie 35 anni: in libreria l'edizione 2025

Torna in libreria l’annuario che da trentacinque anni rappresenta una bussola imprescindibile per chi vuole capire davvero cosa è successo nel mondo e in Italia: il Libro dei Fatti, edizione 2025, edito da Adnkronos Libri, è disponibile da oggi con una formula ancora più completa. La grande novità di quest’anno è la cronologia estesa fino al 31 ottobre 2025, che permette di avere sotto mano non solo gli eventi del 2024, ma anche gli ultimi mesi del 2025, con una fotografia in tempo reale dei fatti più rilevanti a livello nazionale e internazionale.



In copertina spiccano i volti simbolo dell’anno: Giorgio Armani, Jannik Sinner, Donald Trump, Giorgia Meloni, Sergio Mattarella, Papa Leone XIII, Laura Pausini e Paola Cortellesi. Completano l’immagine i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e una drammatica foto di guerra che richiama i conflitti ancora aperti in Ucraina e a Gaza. Oltre 900 pagine di cronaca, analisi, dati e fotografie, arricchite da quattro dossier tematici di approfondimento dedicati rispettivamente alla sostenibilità (con focus su transizione energetica, ambiente e innovazione), all’economia globale (mercati, supply chain e nuovi equilibri tra potenze), alla geopolitica (conflitti, sicurezza internazionale e relazioni tra grandi potenze) e al Giubileo 2025 (con un’analisi dell’impatto culturale, sociale ed economico dell’Anno Santo).

Tra i contributi firmati compaiono interventi di altissimo profilo: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri Antonio Tajani e Adolfo Urso, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, l’ambasciatore Giampiero Massolo, il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo, il sottosegretario Alberto Barachini e monsignor Rino Fisichella, che cura la sezione sul Giubileo.

"In un panorama editoriale complesso il Libro dei Fatti continua a distinguersi per il suo successo, offrendo un servizio imprescindibile: aiutare il lettore a orientarsi tra i molteplici eventi di cronaca", ha commentato Giuseppe Marra, presidente del Gruppo Adnkronos, sottolineando l’orgoglio per il

traguardo delle 35 edizioni. Un volume che si conferma punto di riferimento per professionisti, studenti, appassionati di attualità e per chiunque voglia avere una visione ordinata e documentata di un mondo sempre più caotico.