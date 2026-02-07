Arriva ITabloid: la nuova voce digitale delle Giornaliste Italiane

È online ITabloid, il nuovo periodico digitale promosso dall’Associazione Giornaliste Italiane, pensato per chi cerca un’informazione che vada oltre le notizie lampo e superficiali. La testata privilegia analisi, contesto e storie raccontate con cura.

“Con ITabloid vogliamo valorizzare la competenza e l’esperienza delle nostre associate”, spiega Paola Ferazzoli, presidente dell’Associazione. “Questo progetto mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni”.

Verso nuovi formati digitali

Secondo Mikaela Zanzi, direttore responsabile di ITabloid, il lancio è solo il primo passo: “Il nostro obiettivo è far crescere la testata sperimentando nuovi formati digitali, dai podcast agli approfondimenti multimediali, offrendo contenuti innovativi in grado di coinvolgere e far riflettere”.

Anche Elisabetta Mancini, direttrice editoriale, sottolinea la vocazione della testata: «Non siamo un semplice contenitore di notizie. Vogliamo creare uno spazio dinamico, dove attualità, economia, cultura, politica, lavoro e ambiente vengano raccontati con rigore e responsabilità, stimolando dibattito e curiosità”. ITabloid si propone come progetto indipendente, aperto a contributi diversi e pronto a costruire una comunità di lettrici e lettori consapevoli e curiosi.

Il plauso dei politici

Il debutto della testata ha raccolto apprezzamenti trasversali in ambito politico. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto su X: In bocca al lupo a Giornaliste Italiane per ITabloid, la nascita di una testata libera è una garanzia per avere un’informazione vera e professionale”.

Sullo stesso filone si colloca il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ricordato: “Ogni giornale che nasce è una buona notizia per la libertà. Ancora meglio se a guidarlo sono le donne”. Tajani ha evidenziato l’importanza della prospettiva femminile su temi fondamentali come la parità salariale, i femminicidi e il ruolo delle donne nei vertici aziendali e politici. Il vicepremier Matteo Salvini ha definito ITabloid “una buona notizia e una bella sfida”, rivolgendosi direttamente alla redazione con un plauso e l’augurio di buon lavoro.

Un progetto femminile di valore

Anche la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha evidenziato come ITabloid rappresenti “una voce femminile, professionale, effervescente”, capace di arricchire un panorama informativo che ha bisogno di creatività e talento.

La deputata Cristina Almici, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, ha ricordato quanto il linguaggio e l’approccio culturale dell’informazione siano cruciali nel raccontare la violenza di genere, sottolineando la necessità di progetti fondati su competenza, responsabilità e autonomia.

Approfondimento e qualità al centro

Diversi esponenti istituzionali hanno sottolineato il valore dell’approfondimento. La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha definito ITabloid “un progetto editoriale coraggioso”, in grado di garantire un’informazione autorevole e capace di stimolare dibattito. Sulla stessa linea, il ministro per gli Affari europei e il PNRR Tommaso Foti ha affermato: “Ogni nuova testata rappresenta un valore aggiunto per il pluralismo dell’informazione”.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha aggiunto: “L’esordio di una nuova pubblicazione è sempre una bella notizia, soprattutto se promossa da professioniste capaci di offrire un’informazione libera, coraggiosa e qualificata”.

Il legame tra informazione e democrazia è stato ribadito dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, mentre il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha salutato ITabloid come “un progetto coraggioso e libero”. Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la ministra del Lavoro Marina Calderone hanno lodato l’iniziativa, evidenziando professionalità, autonomia e pluralismo.

Dal Parlamento, infine, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, la segretaria di Noi Moderati Mara Carfagna e il leader di Azione Carlo Calenda hanno riconosciuto il coraggio e l’intraprendenza di questa nuova sfida editoriale tutta al femminile.

Una testata che guarda al futuro

Le reazioni dimostrano come ITabloid non sia un semplice debutto, si

tratta di un progetto editoriale che intreccia pluralismo, responsabilità e qualità, affidando allo sguardo femminile un ruolo preciso nel rafforzare il dibattito democratico e l’informazione professionale in Italia.