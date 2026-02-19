Marco Lollobrigida, chi è il giornalista che prende il posto di Petrecca a Rai Sport

È proprio di questi minuti la notizia che Paolo Petrecca ha fatto un passo indietro rispetto alle sue ultime dichiarazioni, rimettendo il proprio mandato a Rai Sport nelle mani dell’amministratore delegato Giampolo Rossi. Come è noto, il giornalista sportivo è al centro delle polemiche ormai da giorni, a seguito dei tanti errori collezionati durante la telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.Una débacle che aveva spinto tutte le firme della Rai a scendere in sciopero proprio all’alba della telecronaca che ha messo a repentaglio la reputazione e l’immagine di Rai e Rai Sport. Al momento, la guida di Rai Sport, come si legge da una nota diffusa dall’emittente di Viale Mazzini, è stata affidata in via transitoria al giornalista Marco Lollobrigida.

Classe 1971, Marco Lollobrigida è un giornalista sportivo, che porta il peso di avere un cognome ingombrante, che richiama subito alla mente la famosissima e amatissima Gina Lollobrigida. In effetti, in un’intervista riportata da Il corriere dello Sport è stato proprio il giornalista a spiegare il legame di parentela: il nonno di Marco Lollobrigida, infatti, era cugino del padre dell’attrice indimenticabile nei panni della Fata Turchina nel Pinocchio di Comencini.

Nato a Roma, Marco Lollobrigida ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo sportivo debuttando a Rete Oro, nota e storica emittente romana visibile al canale 77 del digitale terrestre. Il suo talento viene notato in breve tempo e Marco Lollobrigida comincia ad essere non solo un ospite ricorrente nel salotto dell’iconico 90° minuto, ma viene scelto anche come telecronista per i match di Coppa Italia, dove divide il microfono con colleghi del calibro di Vincenzo D’Amico e Ubaldo Righetti. Nel 2012 diventa la voce degli Europei di calcio e nel corso degli anni successivi è il giornalista addetto a raccontare alcuni incontri dei Mondiali (2014) e gli Europei Under 21 (2015). La sua voce, nell’immaginario italiano legato al mondo dello sport, diventa così riconoscibile che la Warner Bros lo sceglie per doppiare il personaggio del telecronista Max Kellerman nel film Creed - Nato per combattere e nel sequel Creed II, dove viene raccontata l’ascesa di Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio del leggendario Apollo Creed nell’universo cinematografico di Rocky.

Nel corso degli anni successivi, la carriera di Marco Lollobrigida si è solidificata ancora di più: nel 2018, insieme a Stefano Bizzotto, racconta la Champions League in Rai e nel corso degli anni diventa conduttore di trasmissioni in tv e in radio. Dal 2019 è il padrone di casa di A tutta rete, programma di Rai 2 dedicato al post-partita di campionato per quello che riguarda le partite pomeridiane. Su Rai Radio 2 dal 2020 è al fianco di Ciccio Graziani e Domenico Marocchino nella trasmissione Campioni del mondo.

Giornalista sempre più riconosciuto come autorevole, a cui vengono affidati anche i racconti degli Europei del 2021 e delle celebrazioni per il titolo raggiunto dalla squadra azzurra, attualmente voce su Radio 2 nel pallone, Marco Lollobrigida anche scritto il libro Oro rosa. Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio Olimpico.