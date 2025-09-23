Osservatorio for independent thinking. Presentati nuovo nome e brand dell'organizzazione

Andrea Ceccherini, fondatore e Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, ha presentato oggi a Milano in conferenza stampa il nuovo nome e il nuovo brand dell'Organizzazione, da oggi "Osservatorio for independent thinking".



L'Organizzazione nata a Firenze nel 2000, ha realizzato fin dalla sua fondazione innovativi progetti educativi e grandi eventi dedicati allo sviluppo del pensiero critico e del senso civico, oggi ancora più necessari nell’era segnata dal diffondersi dell’intelligenza artificiale e da un bisogno sempre crescente di competenze di cittadinanza da parte di tutti. Su questo l’Osservatorio ha lavorato in profondità con gli studenti italiani nella scuola secondaria di secondo grado e nelle Università del Paese, raggiungendo - grazie all’opera appassionata di decine di migliaia di insegnanti - milioni di studenti.



Negli ultimi anni l'Organizzazione, dopo aver consolidato la propria assoluta leadership in Italia nel campo della media education e della alfabetizzazione economico finanziaria nella scuola, ha allargato le proprie attività ad una dimensione internazionale, assistita in questo delicato processo di progressiva globalizzazione e crescita del proprio raggio di azione, da personalità di spicco del mondo dei media, della tecnologia, dell’economia e della finanza, radunate in due board: l'International Advisory Council, dedicato alle tematiche di tech e media literacy e l'International Advisory Board, dedicato all'economic and financial literacy.



L'evoluzione del brand dell'Organizzazione accompagna quindi un processo di apertura internazionale e multimediale già avviato negli anni, che viene adesso suggellato simbolicamente proprio nel 25° anniversario dalla sua fondazione.



"Oggi con emozione ed orgoglio vi annuncio che l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori diventa Osservatorio for independent thinking. Sia chiaro: oggi non cambiamo solo nome. Oggi - ha spiegato Andrea Ceccherini - rinnoviamo una promessa: quella di allenare milioni di giovani a sviluppare la competenza più preziosa che ci sia: la libertà di pensare con la propria testa, per tenere la propria vita in pugno. Questo è Osservatorio for independent thinking, un luogo dove il futuro non si subisce, si costruisce. Insieme".

Con questo spirito sono stati presentati il nuovo nome e il nuovo logo: nome e logo immediatamente comprensibili e riconoscibili in tutti i Paesi dove il percorso di internazionalizzazione sta portando - e porterà in futuro – ad operare Osservatorio for independent thinking.