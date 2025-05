Elodie, Lucio Corsi e Fedez al concertone di Radio Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Per Alfa, vincitore del Festival di Sanremo, sarà la «prima volta sul palco di piazza Duomo» ma li ha «fatti tutti da spettatore, anche quando ero più piccolo, stavo in spalla a mio papà» ha raccontato ieri, tra i primi a fare le prove sotto il sole e davanti a una folla accalcata dietro le transenne. Sarà tra big del concertone «Radio Italia Live» 2025 in programma questa sera a partire dalle 20.40. Lo spettacolo come sempre è gratuito ma per assistere era necessario accreditarsi e i pass sono già esauriti. La scaletta sarà svelata all'ultimo, il cast in ordine alfabetico - accompagnato dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori - è composto da Achille Lauro, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e Pinguini Tattici Nucleari. Conducono la serata le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio e Paoletta, Emiliano Picardi e la sigla che apre l show è scritta da Saturnino.

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è riunito giorni fa in prefettura ha messo a punto con gli organizzatori il dispositivo per «assicurare il regolare svolgimento dell'evento, caratterizzato, come di consueto, da una folta affluenza di pubblico», in particolare sulle modalità di afflusso del pubblico, la suddivisione in settori dell'area, le vie di esodo e la messa in sicurezza del palco tramite transenne e steward. I treni della metropolitana 1, 3 e 4 circoleranno fino a tarda notte (le ultime partenze dal centro sono programmate dopo l'1) e resteranno aperti fino alle 2 i parcheggi di corrispondenza Atm di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato. Per motivi di sicurezza la stazione della metropolitana Duomo chiuderà a mezzogiorno e quella di Cordusio dopo le 19, riapriranno sabato mattina.

E mancano pochi giorni al via degli «I-Days Milano Coca Cola», una carrellata di show tra il 2 giugno e il 27 agosto divisi tra l'Ippodromo Snai San Siro e l'Ippodromo La Maura. Apre l'edizione 2025 Justin Timberlake, lunedì all'Ippodromo Snai San Siro (ingresso dal piazzale dello Sport 16), è l'unica data italiana per i fan. La supporter è la cantautrice norvegese Dagny. Seconda performance sabato 7 giugno a La Maura, con la star mondiale del pop Dua Lipa (prima di lei sul palco l'inglese Alessi Rose). Venerdì 20 giugno tocca ai Duran Duran, la band britannica torna dal vivo in Italia 40 anni dopo la prima storica performance nel nostro paese, nel 1985 al Festival di Sanremo. A scaldare il palco (allo Snai San Siro) sarà la giovane band milanese Les Votives. Martedì 24 giugno è la volta dei Linkin Park, a La Maura con l'unica tappa italiana del «From Zero World Tour», supporte le band Spiritbox e Jimmy Eat World e il rapper e produttore Jpegmafia.

Martedì 15 luglio sul palco dell'Ippodromo Snai San Siro la pop star americana Olivia Rodrigo (prima di lei l'artista Girl in Red e il duo indie-rock britannico Wet Leg) e a chiudere gli «I-Days) mercoledì 27 agosto (Snai San Siro) sarà Post Malone con il «Big Ass World Tour» (supporter il cantautore e rapper Usa Jelly Roll).