Amazon Black Friday: offerte elettrodomestici per la pulizia della casa

Per pulire casa occorrono tempo ed energia, riuscire a farlo riducendo l’impegno da profondere sta diventando sempre più facile, grazie a nuove generazioni di elettrodomestici intelligenti e potenti.

Ecco le migliori offerte degli Amazon Black Friday sugli elettrodomestici per la pulizia della casa tenendo conto delle possibili diverse esigenze: incluse quelle di chi ha animali che perdono pelo o di chi ha figli piccoli e pasticcioni.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

Un gioiello al servizio della pulizia. Un robot che aspira e lava contemporaneamente e che, dopo avere mappato l’area nella quale deve intervenire, gestisce tutto da sé. Lo si può programmare affinché lavori soltanto durante alcune ore del giorno e gli si può impedire di accedere ad alcune zone della casa se ritenuto necessario.

La navigazione laser LDS e l’algoritmo Slam fanno in modo che possa muoversi con disinvoltura anche su superfici difficili da pulire perché densamente ammobiliate. Ha una potenza di aspirazione di 2.200 Pa e può essere controllato grazie all’app Xiaomi Home ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento del giorno.

La batteria consente di pulire un appartamento di circa 90 metri quadrati e, nel caso in cui il ciclo di pulizie venisse interrotto, il robot ricomincerebbe a pulire dal punto in cui ha smesso. Se la cava in modo egregio coi peli di cani e gatti e, nel processo di lavaggio dei pavimenti, riesce a togliere qualsiasi tipo di macchia.

Compatibile con gli assistenti Google e Alexa, necessita di circa 2 ore e mezza per una ricarica completa.

ECOVACS Deboot N8

In grado di mappare la casa e di riconoscere a quale mappa fare ricorso a seconda dell’ambiente in cui è inserito (per esempio il piano inferiore o quello superiore), questo robot si distingue per la velocità con cui aspira e lava.

La potenza di aspirazione di 2.300 Pa e si distingue per essere autonomo oltre la media. La capacità del sacchetto per la polvere è di 2,5 litri, sufficiente a raccogliere polvere e peli di animali fino a 30 giorni.

Dotato di quattro livelli per eseguire le pulizie, è gestibile tramite l’app messa a disposizione dal produttore e anche mediante Amazon Alexa.

Hoover H-FREE 100 HF122GPT

Aspirapolvere senza fili che richiede l’intervento umano, a differenza dei robot che intervengono per conto proprio. La spazzola in setole, pensata per aspirare al meglio lo sporco più resistente e i peli animali, è dotata di luci LED per illuminare gli angoli più bui della casa.

Si tratta di un’aspirapolvere definito “ciclonico”, ossia privo di sacchetto per la raccolta della polvere e che aspira l’aria in un apposito contenitore al cui interno un’elica separa lo sporco che trattiene dall’aria pulita che reimmette nell’ambiente.

La batteria al litio rimovibile consente l’uso continuato per 40 minuti.

Polti Vaporetto SV440

È una scopa a vapore alimentata con normale acqua e senza necessità di impiego di detersivi. La spazzola Vaporforce lava qualsiasi tipo di pavimento.

Maneggevole e dotata di accessori per pulire anche gli angoli più difficili da raggiungere, con un pieno garantisce la copertura di spazi fino a 70-80 metri quadri.

Dotato di cavo per l’alimentazione elettrica, non dipende quindi dall’autonomia di una batteria e questo ne consente l’uso prolungato laddove necessario.

BISSELL CrossWave

Si tratta di un dispositivo 3-in-1 adatto ad aspirare, lavare e asciugare qualsiasi superficie, inclusi i tappeti.

Alimentata con cavo, ha due serbatoi affinché l’acqua pulita rimanga sempre isolata da quella sporca, accumulata mediante la spazzola rotante che si adatta a ogni superficie.

La sua potenza permette di aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente, con un notevole risparmio di tempo. Si destreggia bene con i pavimenti sporchi senza dovere prima passare l'aspirapolvere in modo preventivo.

Può essere usata anche a secco, quindi facendo a meno delle sue proprietà di lavaggio dei pavimenti.

Tineco FLOOR ONE S5

Aspira e lava e, grazie alla tecnologia Tineco iLoop Smart Sensor permette di regolare l’aspirazione, l’erogazione dell’acqua e la velocità della spazzola in modo automatico. Dotata di due serbatoi rispettivamente da 0,7 litri e da 0,8 litri che mantengono separata l’acqua sporca da quella pulita, ha anche una funzione autopulente che lava il tubo interno e il rullo della spazzola.

Non teme lo sporco inteso e i peli di animali, restituisce ottime performance su diversi tutti i tipi di pavimento. Unisce la comodità di una base di ricarica elegante al monitoraggio delle prestazioni con il quale avverte l’utente circa le necessità di manutenzione o di sostituzione dell’acqua nei serbatoi.

Black&Decker BXVMS600E

Scopa elettrica ciclonica, quindi senza sacchetto per l’aspirazione della polvere, si distingue per la leggerezza e la facilità nell’uso. Oltre alla spazzola per i pavimenti, la dotazione comprendere una spazzola per tappeti (o divani e poltrone) e una bocchetta più piccola per raggiungere gli angoli più ostici.

È alimentata con filo elettrico, non ha quindi i limiti d’uso imposti dai dispositivi a batteria.

