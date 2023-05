Amazon presenta i nuovi speaker Alexa: cosa cambia

Colorati, innovativi e tecnologicamente avanzati. Sono i nuovi speaker Alexa presentati da Amazon che hanno l’obiettivo di fare crescere il numero di persone che ne fanno uso. I dispositivi Amazon con Alexa venduti nel mondo sono oltre 500 milioni, cifra che va letta in un rapporto che prevede un numero di utenti inferiore, considerando che diverse persone ne possiedono più d’uno.

Una svolta che inverte decisamente la rotta, considerando che Amazon, alla fine del 2022, si è posta al centro di un’autoanalisi dalla quale è emerso che gli utenti fanno un uso relativo delle potenzialità dei dispositivi e arrivando a ipotizzare un ridimensionamento di tutta la divisione aziendale, riducendo anche il numero di addetti.

Ora la situazione sembra essersi capovolta: numeri alla mano, nel corso del 2022 le vendite di dispositivi Alexa sono aumentate del 35% e Amazon è pronta a introdurre nuove funzionalità grazie alle AI generative, le stesse su cui stanno puntando altri giganti del Tech come Google, Meta (Facebook) e Microsoft. Non da ultimo, sono previsti accorgimenti per una maggiore tutela della privacy.

Il nuovo Echo Pop

È uno speaker con forma semisferica disponibile in quattro colori diversi, ossia lavanda, antracite, bianco ghiaccio e verde petrolio. L’altoparlante è progettato per diffondere un suono pieno ed è particolarmente indicato per gli ambienti piccoli.

Supporta anche Matter, lo standard Open source per la domotica che consente ai dispositivi intelligenti di comunicare tra loro senza fare ricorso al Cloud. Un passo già intrapreso da Amazon che ha esteso Matter anche ai prodotti Echo, Echo Dot ed Echo Plus di seconda generazione e che ha aggiornato progressivamente durante le settimane trascorse.

Disponibile dal 31 maggio 2023, può essere già pre-ordinato al costo di 54,99 euro.

Gli altri prodotti rinnovati

Echo Show 5 raggiunge la terza generazione e diventa più veloce del 20%, oltre a proporre un audio migliorato con bassi più potenti, integra lo standard Matter. Disponibile da fine maggio nei colori bianco, azzurro e antracite, il costo è di 109,99 euro. Si può acquistare anche un supporto regolabile al prezzo di 32,99 euro.

Novità anche per Echo Auto, progettato per l’uso di Alexa a mani libere e particolarmente comodo negli abitacoli delle autovetture, è stato ridimensionato pur migliorandone le prestazioni. Cinque microfoni per distinguere meglio la voce degli utenti tra i rumori della strada e quelli interni all’automobile, consente di effettuare telefonate e di sfruttare tutte le potenzialità offerte dai dispositivi Echo, ovvero ascoltare musica, gestire il calendario, ascoltare podcast, notizie e controllare i dispositivi intelligenti in remoto. La seconda generazione di Echo Auto costa 69,99 euro.

La privacy

Amazon si impegna a migliorare la privacy dei dispositivi e ha dotato le nuove generazioni dei prodotti Echo di pulsanti per disattivare i microfoni ed eliminare eventuali registrazioni vocali. Inoltre, ma questa non è una novità, i dispostivi Echo Show – quelli dotati di monitor – da sempre offrono la possibilità di oscurare le videocamere e di disattivare l’audio.