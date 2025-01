Arriva "utente extra con pubblicità", l'opzione Netflix anche in Italia: chi può usufruirne e quanto costa

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva anche in Italia "utente extra con pubblicità", un servizio addizionale dedicato agli utenti di Netflix che vogliano estendere le possibilità di usufruire del proprio abbonamento anche a persone esterne al nucleo domestico. Non è una novità assoluta, ma rispetto al tradizionale e già noto "utente extra" sono rilevabili delle limitazioni, a fronte di un costo più ridotto.

La celebre piattaforma di streaming ha introdotto questa opzione extra per la prima volta nel 2023, in occasione di una stretta nei confronti di quanti condividevano il loro abbonamento con amici o parenti che non risiedevano nella stessa abitazione del titolare. Per regolamentare quest'abitudine che stava facendo perdere importanti introiti, Netflix introdusse "utente extra": in questo modo, al costo di 4,99 euro al mese, veniva concesso all'abbonato di condividere l'accesso ai servizi della piattaforma anche a persone che non facevano parte del nucleo familiare.

In quest'ottica nasce anche "utente extra con pubblicità", che al costo più ridotto di 3,99 euro al mese, offre servizi analoghi ma con delle limitazioni. Coloro che attivano questo servizio addizionale, infatti, possono sì accedere ai programmi messi a disposizione dei propri utenti da Netflix, ma su un unico dispositivo supportato alla volta, e con un limite di soli 15 download per mese. Oltre ciò, l'opzione economica non consente di guardare i programmi televisivi a una risoluzione superiore ai 1080p in Full HD nè di usufruire dell'audio spaziale.

L'opzione addizionale mette a disposizione un unico profilo, che peraltro non può essere settato come tipologia "Bambini" e, come dice il nome stesso, può funzionare a patto di "subire" delle brevi interruzioni pubblicitarie. È necessario, infine, registrarsi su Netflix, per cui condividere con la piattaforma di streaming infornazioni sensibili come genere e data di nascita.

Non tutti gli abbonati a Netflix, comunque, hanno la possibilità di attivare l'opzione, riservata esclusivamente ai titolari di piani Standard o Premium: ciò significa che ciò è precluso agli utenti con Piano Standard con pubblicità da 6,99 euro al mese, i quali non possono attivare neppure la tradizionale opzione "utente extra" e non solo quella con pubblicità. Neanche gli utenti che pagano attraverso partner come Vodafone, Tim o WindTre, hanno la possibilità di attivare il servizio extra.

Il numero massimo delle persone che possono fruire di tali servizi dipende dal tipo di abbonamento: la versione Standard consente di aprire l'abbonamento solo a una persona, quella Premium mette a disposizioni due slot extra.