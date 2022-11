Settimana Black Friday: migliori sconti selezionati per voi

Il Black Friday è qui, è partita la tanto attesa settimana dedicata alle spese e agli acquisti più interessanti da effettuare sulla piattaforma di Amazon. Proposte, offerte, sconti, vantaggi si daranno il cambio per consentirvi di scovare l'articolo più adatto alle singole esigenze, sia per la quotidianità che per realizzare per tempo un regalo di Natale, all'insegna del risparmio. Un'avventura davvero intrigante, un cammino avvincente tra prezzi irripetibili e prodotti irrinunciabili. Ecco i migliori della settimana selezionati appositamente per voi.

Ferro da stiro con caldaia

Perfetto per una stiratura ad effetto, è Philips PerfectCare 7000 Series il comodo ferro con caldaia con tecnologia Motion sensor. Utilissima per rileva il movimento del ferro da stiro così da garantire automaticamente un potente flusso di vapore, anche in verticale grazie alle capacità del ferro stesso. Un prodotto necessario e rispettoso dei capi, agevolato dalla tecnologia OptimalTEMP in grado di impedire che si brucino i tessuti anche se il ferro viene lasciato appoggiato sui vestiti o sull'asse da stiro. Elimina le pieghe, anche quelle più tenaci, e stira qualsiasi capo senza la necessità di regolare le impostazioni. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Scaldasonno coprimaterasso

Comodo per il letto matrimoniale ecco Imetec Scaldasonno Adapto in grado di coprire tutto il letto, garantendo performance in termini di rapidità, personalizzazione e comfort. Ma in particolare cura, grazie al sistema di sicurezza Electro Block con ottimo controllo elettronico e funzione di autodiagnosi ad ogni accensione, con un rapido riscaldamento fino a sei temperature per un comfort senza pari. Comprensivo di timer di autospegnimento. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Spazzolino elettrico

Philips Sonicare DiamondClean, ecco la coppia di spazzolini elettrici venduti con bicchiere incluso e base di ricarica, in grado di offrire 4 diverse modalità di pulizia dei denti e 3 intensità per un'esperienza di pulizia personalizzata. Comprensivo di testine W3 Premium White, perfetto per denti bianchi, e connesso tramite Bluetooth all'App Philips Sonicare per monitorare e migliorare la routine di igiene orale. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Eastpak zaino

Utilissimo per l'impiego quotidiano ecco lo zaino Eastpak Pinnacle, resistente e funzionale grazie a due scomparti principali, con tasca frontale con organizer. Realizzato in poliestere 100% risulta comodo, è supportato da spallacci regolabili e schienale imbottiti. Per un massimo comfort sulle spalle così da agevolare un trasporto comodo di libri, laptop e oggetti del quotidiano. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Stampante fotografica

Preservare e conservare i ricordi ora è possibile, grazie alla stampante fotografica Hp Sprocket in grado di stampare anche foto adesive dai colori brillanti. Compatta, portatile, dal formato ottimale è perfetta per stampare le immagini direttamente dallo smartphone, in totale semplicità. Scopri il prodotto su Amazon.

Caricabatterie intelligente

Comodo e funzionale è il caricabatterie Bosch Automotive C3 idoneo per batterie da 6V e 12V, per batterie al piombo-acido, GEL, EFB, AGM, standard e Start/Stop, per scooter, moto, auto, auto classiche e d'epoca, furgoni, camper, e molto altro. Si usa facilmente grazie a un solo pulsante, sicuro e a risparmio energetico, comprende la presenza di un microprocessore integrato che rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Candela profumata

Un'esperienza sensoriale unica quella offerta dalla candela pforumata in giara Yankee Candle per circa 150 ore di profumazione intensa. L'ideale per ricreare l'atmosfera natalizia, grazie ai toni che rimandano ai dolci delle feste profumati alla vaniglia. Tutti ingredienti scelti e cera di alta qualità, per un aroma unico e costante che riempie tutta la stanza. La giara con coperchio preserva la profumazione quando non è in uso, mentre lo stoppino in cotone 100% senza piombo permette una combustione sicura. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Lego Marvel

Imperdibile per gli appassionati di videogiochi è LEGO Marvel Super Heroes, che presenta più di 100 dei super eroi e super cattivi preferiti dell’universo Marvel. Un gioco che permette di vestire i panni del personaggio più amato, mettendosi alla prova con nuovi e potenti mosse. Alla scoperta di una Manhattan LEGO mai vista prima, un viaggio attraverso famosi luoghi dell’universo Marvel come la X-Mansion, l’Asteroide M e Asgard. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Leggi anche: Black Friday: i migliori prodotti beauty a prezzi imbattibili