Un "codice segreto" su WhatsApp. Cosa significa il messaggio con "7642"

Tra messaggi vocali o scritti, emoji, video, foto o gif animate, i modi per comunicare coi propri contatti sui social network o sulle app di messaggistica istantanea come WhatsApp sono numerosi e molto diversi tra di loro: nella rosa di possibilità, tuttavia, c'è anche un'altra opzione, rappresentata dai codici numerici, e uno in particolar modo è balzato agli onori della ribalta negli ultimi giorni.

Si tratta delle sequenza "7642", un modo estremamente semplice ma, analizzandone il significato sotteso, al contempo altrettanto efficace per esprimere un concetto a una persona cara. Recentemente la sequenza numerica è diventata virale, e sono numerose le testimonianze di utenti che l'hanno ricevuta nelle chat o nelle conversazioni private su WhatsApp, su Telegram, su iMessage, ma anche sui principali social come TikTok, Facebook, X o Instagram.

Dietro il numero non si cela alcunché di segreto o di oscuro, anzi, si tratta al contrario di un messaggio in codice positivo: "Sarò sempre qui per te". Stando all'interpretazione fornita in rete da alcuni utenti, il numero 7 si riferirebbe al concetto di "per sempre", con il 6 si intenderebbe "ci sarò", il 4 è "per" e il 2 sarebbe relativo alla persona oggetto delle nostre attenzioni.

Le sequenze numeriche per comunicare non sono comunque una novità assoluta. Ad esempio 143 significa "io ti amo", dove 1 indicherebbe "io", 4 esprimerebbe il concetto dell'"amore" e il 3 è "tu". Una versione più intensa del messaggio è rappresentata dalla sequenza 1437, per cui a quella precedente si aggiunge il concetto di "per sempre" espresso dal 7: ciò significherebbe, pertanto, "io ti amerò per sempre". Un'ulteriore variante è quella col codice 1543, per cui alla sequenza del "ti amo" rappresentata dall'143 si aggiunge il 5, che indicherebbe "ancora": si dovrebbe interpretare come "sono ancora innamorato/a di te", per cui in riferimento a un legame evidentemente tormentato che in un certo senso si è interrotto.

Spulciando tra i social si ritrovano anche il 737, con cui si augura la buonanotte alla propria dolce metà, e il 687, utilizzato invece per chiedere scusa, magari dopo un litigio o un'incomprensione.

Cosa fare, quindi, se si riceve un messaggio con il 7642 su WhatsApp? A parte sentirsi lusingati

dal suo significato e magari preoccuparsi di rispondere dopo averlo colto proprio nulla, è semplicemente un modo diverso per esprimere un concetto comune a tanti rapporti di amicizia o nei legami familiari o sentimentali.