WhatsApp, in arrivo cambiamenti per la condivisione di foto e video: ecco tutte le novità

Il team di sviluppo di WhatsApp è al lavoro per integrare una nuova funzionalità in grado di rendere più semplice e rapida la condivisione di file multimediali sui social network.

Tuttora per poter pubblicare su altre applicazioni, quali ad esempio X, Facebook, Instagram o Snapchat, dei messaggi, dei video o delle fotografie salvate nella celebre app di messaggistica istantanea targata Meta è necessario effettuare una serie di passaggi intermedi che rendono più macchinoso e meno immediato tutto il procedimento. L'utente, infatti, deve effettuare il download del contenuto sul dispositivo elettronico e quindi caricarlo manualmente sull'applicazione tramite la quale intende condividerlo. Ecco perché gli sviluppatori hanno ideato un sistema semplice ed efficace che funge da scorciatoia qualora ci si trovi in una situazione del genere: sarà possibile trasmettere il proprio file con un semplice click e senza la necessità di uscire dalla chat di WhatsApp come accade attualmente.

Stando a quanto rivelato dagli esperti di WaBetaInfo, infatti, gli utenti avranno presto a disposizione una nuova barra, che comparirà nella parte inferiore dello schermo, sulla quale sono state collocate delle shortcuts per condividere qualunque genere di contenuto tramite le app più diffuse come Facebook, Instagram, X o Snapchat. Nel caso in cui l'utente volesse effettuare questa condivisione su applicazioni non preimpostate, invece, sarà sufficiente cliccare sul pulsante "Altro" e scegliere tra tutte le opzioni a disposizione. La barra inferiore comparirà nonappena verrà attivata la funzione di condivisione.

Grazie a questa nuova funzionalità, quindi, non sarà più necessario effettuare il download dei contenuti che si vogliono condividere sui social network né caricarli manualmente o abbandonare una conversazione in corso, dato che tutto sarà gestito direttamente dall'interno di WhatsApp.

Per il momento il nuovo strumento di condivisione ideato dagli sviluppatori di Meta è a disposizione dei beta tester che hanno già scaricato la versione 2.24.25.20 dell'app Android, e non è dato sapere se anche gli utenti in possesso di dispositivi iOS potranno provarla o quando potrà essere a disposizione di tutti.

Di certo si tratta di un momento particolarmente intenso per quanto concerne le novità in arrivo su WhatsApp: si va dalla possibilità di condividere i contenuti dei canali

tramite un link unico creato automaticamente dalla app fino alla funzione che consentirà di convertire i messaggi vocali in testo. Per alcuni di questi i test sono in fase avanzata, per cui non bisognerà attendere troppo tempo.