"È una compagnia militare". L'azienda proprietaria di League of Legends finisce nella "lista nera" degli Usa

League of Legends, il gioco più famoso e con più utenti al mondo, è entrato a gamba tesa nello scontro tecnologico tra Cina e Stati Uniti. Non direttamente, ovvio, ma tramite la multinazionale proprietaria dello studio di sviluppo Riot Games, Tencent. Il dipartimento della Difesa di Washington, infatti, l’ha inserita nel registro federale delle aziende ritenute legate all’esercito di Pechino.

Questa inclusione non comporta sanzioni dirette per la compagnia, ma potrebbe limitarne gli affari con gli Usa in futuro, visto che alle aziende statunitensi è sconsigliato fare affari con le società presenti in nella “lista nera”. La vicenda ha causato un immediato crollo in borsa per Tencent, con le azioni che hanno subito un calo del 7%, il più significativo dall’ottobre 2024.

“Non siamo un'azienda o un fornitore militare. A differenza delle sanzioni o dei controlli sulle esportazioni, questa designazione non ha alcun impatto sulle nostre attività”, ha commentato il portavoce della multinazionale Danny Marti. “Tuttavia, collaboreremo con il Dipartimento della Difesa per risolvere qualsiasi malinteso”. Mentre il Ceo di Tencent Ma Huateng ha diramato un comunicato ufficiale con cui ha dichiarato che l’azienda è pronta a portare la questione in tribunale, qualora il dipartimento della Difesa di Washington non dovesse rimuoverla dall’elenco. L’amministratore delegato ha anche sottolineato il fatto che la decisione statunitense sia stata “un errore”.

Tencent, con la sua divisione Tencent Games, è un vero e proprio colosso dell’industria dei videogiochi. Oltre a League of Legends e ai suoi prodotti derivati, come Team Fight Tactics, Legends of Runeterra e un picchiaduro ancora in fase di sviluppo, racchiusi sotto l’ombrello di Riot Games, è proprietaria di altri studi come Techland, sviluppatore di Dying Light, e di tanti altri.

Possiede, inoltre, quote di molte compagnie di punta del settore, come Epic Games, FromSoftware, Activision Blizzard e Ubisoft. E proprio quest’ultima, visto la crisi nera che sta attraversando, potrebbe presto aggiungersi alle holdings del titano cinese.