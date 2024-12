WhatsApp, in arrivo un nuovo pulsante per chat vocali di gruppo: ecco cosa cambia

A conferma di quanto emerso di recente secondo alcuni rumors, gli sviluppatori di WhatsApp hanno lanciato un'importante novità per quanto concerne il miglioramento delle chat vocali di gruppo, ovvero quella funzione di chiamata che consente all'utente di avviare una conversazione e ai partecipanti di unirsi e parlare in modo "silenzioso", ovvero senza uno squillo che possa disturbare ma semplicemente con una notifica push.

In realtà questa funzionalità è già da tempo a disposizione dei fruitori della celebre app di messaggistica istantanea targata Meta, ma per potervi accedere è necessario aprire la schermata delle informazioni sulla chat di gruppo o selezionare l'azione dalla barra delle applicazioni in alto per inserire una conversazione vocale.

Grazie all'ultimo aggiornamento individuato dagli esperti di WaBetaInfo, distribuito attraverso la versione 2.24.25.22 di WhatsApp beta per Android, è stato possibile riscontrare l'introduzione di un nuovo pulsante di azione che funge da shortcut. Il tasto, collocato appena sopra quello di invio per i messaggi vocali, migliora in modo evidente la visibilità della funzione e ne semplifica l'accesso, garantendo che tutti i membri del gruppo ne siano a conoscenza. A quanto pare, un numero limitato di beta testers starebbe sperimentando la possibilità di avviare una chat vocale semplicemente scrollando verso l'alto la conversazione all'interno di un gruppo: concluso lo scorrimento la funzione si attiva, ampliando le possibilità di accedere all'opzione.

Non si tratta, comunque, dell'unica novità: WhatsApp sta infatti estendendo la disponibilità delle chat vocali a più tipologie di gruppi. Sebbene inizialmente destinata a gruppi composti da più di 32 utenti, la funzione sarà accessibile anche a quelli più ridotti, anche se si tratta solo di due partecipanti. I fruitori della app di messaggistica istantanea potranno beneficiare della comodità delle chat vocali "silenziose" a prescindere dalle dimensioni del gruppo, nonostante che vi siano ancora alcune limitazioni per quelli più numerosi.

Gli utenti avranno la possibilità di avvisare tutti i membri del gruppo una volta avviata una chat vocale, a cui tutti potranno unirsi se lo desiderano.

Tuttavia, se nessuno dovesse accedere alla conversazione entro, questa terminerà in modo automatico, facendo sì che non rimanga attiva inutilmente.

Si tratta di una novità al momento a disposizione dei beta testers, ma, a differenza di altre, sarà gradualmente distribuita a tutti a partire dall'installazione della più recente versione stabile dell'app.

WhatsApp beta for Android 2.24.25.22: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to bring new voice group chat actions, and it's available to some beta testers!

Some users can experiment with this feature by installing the previous update.https://t.co/qmDKnTH3i6 pic.twitter.com/4kPwz4uKps