Conversazioni non lette che si accumulano? Su WhatsApp arriva il badge numerico, ecco come funziona

Il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato un importante aggiornamento per sistemi iOS grazie al quale gli utenti potranno districarsi al meglio tra le notifiche nelle varie conversazioni: con l'introduzione di un semplice contatore, ciascuno sarà in grado di comprendere già a un primo sguardo dove sono effettivamente presenti dei nuovi messaggi non letti e qual è il numero in ogni singola categoria. Per il momento è ancora di una funzione in fase sperimentale, almeno per quanto concerne gli iPhone, ma è chiaro che viene a delinearsi come un potenziamento dei filtri delle chat.

La novità, già presente sui sistemi Android dalla versione 2.25.2.4, è stata riscontrata all'interno del nuovo aggiornamento beta per iOS 25.5.10.72, rilasciato da WhatsApp e messo a disposizione su TestFlight: con questo update, quindi, anche i possessori di iPhone possono beneficiare della presenza di un piccolo badge numerico accanto a ogni filtro delle chat per comprendere in quali categorie c'è la presenza di messaggi non letti. Il contatore indica pertanto il numero di conversazioni aggiornate all'interno di ciascun filtro, compresi ovviamente quelli creati ad hoc e personalizzati dai fruitori della celebre app di messaggistica istantanea targata Meta.

Nel caso in cui sopra un filtro sia presente, ad esempio, il numero 3, ciò significa semplicemente che nelle conversazioni presenti al suo interno ci sono tre messaggi nuovi o comunque non ancora letti: ciò evita, quindi, di dover entrare all'interno di ciascun filtro per individuare quali conversazioni sono state aggiornate. Se si attendono delle risposte in chat di lavoro, ad esempio, si potrà verificare in tempo reale la presenza di aggiornamenti, ignorando le notifiche di conversazioni, magari private, in quel preciso istante non urgenti.

Sicuramente l'implementazione di questa funzione potrà venire incontro alle esigenze di quanti utilizzano l'app per finalità professionali, dal momento che si potrà analizzare ogni singola categoria in cui sono suddivise le chat: un aspetto importante, questo, specie per le aziende che sono solite gestire un grande volume di conversazioni di vario genere, come ad esempio "Ordini", "Assistenza" o

"Commercialista". Nel caso in cui sia stato configurato manualmente un filtro per "Ordini", il badge mostrerà il numero delle richieste da evadere, consentendo di tenerne traccia in tempo reale e soddisfarle il prima possibile.