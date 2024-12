Cosa si nasconde dietro il rinvio di GTA 6

Ascolta ora 00:00 00:00

Un videogioco che, da quando diventato online, è una vera e propria vita parallela. Non puoi dire faccio una partita a GTA, dentro ogni server ci sono vere e proprie community: chi diventa proprietario di un locale, chi una prostituta, chi un poliziotto. Si parla con gli altri giocatori, ci si allea, si organizzano scorribande, si traffica droga, si arrestano spacciatori, si pianifica un colpo, o semplicemente ci si incontra tra amici in giro per questa Los Angeles alternativa.

Ma da anni si sta aspettando l’uscita di GTA 6, e lì alla Rockstar garantiscono che sarà l’esperienza più realistica di sempre, e considerato il tempo che ci stanno mettendo c’è da credergli, anche perché alla Rockstar non scherzano, e i trailer che rilasciano (con molta parsimonia) sono mozzafiato, tipo questo:

Ma perché tutto questo tempo? Il problema è l’hardware, perché le console (XBOX e PlayStation) non sono così potenti, tant’è che ormai chi vuole giocare seriamente prende un PC (e per avere prestazioni ottimali bisogna spendere tra i 1500 e i 2000 euro minimo). La Sony, a poco più di due anni dal rilascio della PlayStation 5 ha lanciato una PlayStation 5 Pro a 900 euro per avere il 30% di prestazioni in più, e ha fatto ridere i polli (che se la sono comprata, a quel punto tanto vale prendere appunto un PC).

Tant’è che nel passaggio alle nuove console, i giochi sono rimasti più o meno gli stessi, di next gen se ne è vista poca.

Quindi l’uscita di GTA 6 continua a slittare: al momento è prevista per l’autunno dell’anno prossimo, chissà però su quale hardware girerà. Per ora si va di trailer in trailer (pare ne uscirà un altro prima di fine anno), di rumor in rumor, e l’unico modo di giocarci sarebbe quello di farsi assumere alla Rockstar. O essere Elon Musk e comprarsela.