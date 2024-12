Delta Force: Hawk Ops, un discreto successo nell'insuccesso

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni anno, più o meno, esce un videgioco che viene chiamato “Call of Duty Killer”, perché il brand dell’Activision, malgrado alla fine sia sempre lo stesso, con un Call of Duty nuovo ogni anno, e non tanto diverso da quello precedente, è troppo forte. Tutti hanno cercato di fare un Fps (First person shooter) che battesse Call of Duty, ma da venti anni non c’è stato modo. C’è poi da aggiungere la modalità Battle Royale, su cui COD era rimasta indietro, che ha sbancato su Fortnite, ma che con Warzone (la versione COD della Battle Royale) ha guadagnato milioni di utenti.

Ora sono tutti in hype, per Delta Force: Hawk Ops, della Team Jade, che uscirà il 5 dicembre, e è un gioco free to play, come Fortnite e Warzone. Dalla prova che ho fatto ha molte chance, gameplay fluido, molte modalità tra cui una in cui bisogna attaccare una squadra trincerata in una mappa (quelli in difesa sono troppo avvantaggiati), e altre modalità molto simili a Call of Duty e Warzone, con una maggiore personalizzazione delle armi (anche troppo) in ogni loro accessorio, ma che in partite che durano anche mezz’ora risulta letale. Voglio dire: Battlefield è un gioco che ha sempre voluto essere diciamo «realistico», Delta Force: Hawk Ops vuole unire il gameplay di Battlefield con l’arcade di Call of Duty.

Con un TTK (Time To Kill, quanto ci vuole a uccidere un nemico) troppo basso, così che le partire risultano alquanto random (basta sparare con una pistola e a 50 metri sei già morto, o meglio killato). Cosa che l’Activision ha già fatto in Warzone, meglio, con tutti i difetti dei bug che infestano il gioco (oltre ai cheaters). Prevedo, per questo nuovo Delta Force, un discreto successo nell’insuccesso.