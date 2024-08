Download automatico su WhatsApp: ecco cosa si rischia se è sempre attivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Che WhatsApp sia l'app di messaggistica istantanea più diffusa e utilizzata al mondo è assodato, ma proprio questa sua grande popolarità comporta anche un aumento dei problemi di sicurezza per i suoi numerosissimi fruitori: chiaramente, infatti, i cybercriminali usano il programma come strumento privilegiato per accedere a una vasta platea di potenziali vittime delle truffe più disparate che vengono messe a segno quotidianamente.

Tra gli aggiornamenti più frequenti ci sono spesso e volentieri quelli relativi alla sicurezza degli utenti, ma ciò nonostante i truffatori riescono spesso e volentieri a essere un passo più avanti, sfruttando delle falle presenti in funzioni che almeno in apparenza non dovrebbero creare alcun genere di problema: tra queste, per esempio, c'è quella relativa ai download automatici.

Quella che dovrebbe essere una funzionalità pratica e comoda, in quanto consente di scaricare in modo automatico immagini, video, documenti e messaggi vocali, si trasforma invece in un boomerang contro i fruitori della app. L'impostazione, generalmente settata in questo modo di default, funziona esclusivamente nel momento si risulti connessi a una rete WiFi, in modo da evitare il rischio di esaurire i dati mobili.

Trattandosi di un download che avviene in background, quindi aldilà del controllo diretto dell'utente, ciò favorisce lo sfruttamento di tale funzione da parte dei cybercriminali, che occultano file eseguibili dannosi all'interno di contenuti solo in apparenza innocui. Come detto, si tratta di una funzione operativa in modo automatico al momento dell'installazione di WhatsApp, ma si può disattivare in modo rapido e semplice, ecco come.

Sarà sufficiente accedere alle impostazioni del programma tramite la sua versione mobile e non su quella desktop: i passaggi valgono tanto per i cellulari dotati di iOS che per gli Android. Una volta cliccato sull'icona coi tre pallini verticali bisogna selazionare "Archiviazione e dati", quindi "download automatico media": da questa sezione si potranno quindi personalizzare le opzioni relative al download di foto, audio, video e documenti.

Grazie alla modifica dell'impostazione disi potrà evitare di scaricare in modo automatico del contenuto di dubbia provenienza, contribuendo così a incrementare il livello di sicurezza del proprio smartphone. Agendo in questo modo, peraltro, si potrà gestire con più oculatezza lo spazio di archiviazione del dispositivo elettronico non sovraccaricandolo inutilmente.