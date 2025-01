Instagram, cambia tutto. La rivoluzione dei profili: cosa succede

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo una fase di test di qualche mese, la modifica è diventata ufficiale e non ha riscosso un grande successo tra gli utenti: Instagram dice addio alle anteprime "quadrate" per lasciare spazio a quelle "rettangolari" orientate in senso verticale.

Da un lato c'è chi ha commentato con entusiasmo questo cambiamento, anche se si tratta per lo più di addetti ai lavori, definito come "la più grande novità dal lancio dell'app" . Dall'altra tuttavia, e si tratta soprattutto di content creators e semplici utenti, qualcuno ci ha tenuto a sottolineare il fatto che "Instagram ha appena rovinato il feed di tutti i fotografi" . E in effetti le foto pubblicate sul celebre social targato Meta, se osservate nei feed dei profili, non appaiono più centrate, in quanto vengono modificate in automatico dalla nuova impostazione, cosa che abbassa in modo evidente la qualità dell'anteprima.

Di questo si è perfettamente reso conto lo stesso Adam Mosseri il quale, in occasione della presentazione di questo cambiamento nel mese di agosto dello scorso anno, aveva valutato coi propri occhi il risultato della modifica. Il Ceo di Instagram si era infatti augurato di "riuscire a trovare un modo per gestire al meglio questa transizione" , dal momento che l'aggiornamento in programma sarebbe potuto risultare "fastidioso per alcuni utenti che hanno passato molto tempo a curare il proprio feed e ad assicurarsi che tutto fosse allineato per bene" . E così, in effetti, è andata, almeno a leggere i commenti rilasciati da numerosi utenti scontenti sui principali social network.

Nonostante i feedback negativi, comunque, Mosseri non è voluto tornare sui suoi passi e Instagram, a partire dalla notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio, ha assunto la nuova impostazione grafica. L'unica soluzione venuta in mente agli sviluppatori per ovviare al problema, anche se pure questa non ha riscosso grandi consensi, è stata quella di aggiungere il tasto "Modifica Anteprima": cliccando su di esso è possibile adattare i vecchi contenuti di formato diverso alla nuova impostazione rettangolare, riempendo i vuoti che si vengono inevitabilmente a creare con uno sfondo di colore bianco o nero.

Ma c'era proprio bisogno di questa modifica? Perché farla proprio ora? A riguardo ci sono pochi dubbi: lo scopo principale di Meta è quello di privilegiare il formato dei Reel, i video brevi con cui Instagram vuole fare concorrenza a Tik Tok, social che ha già, per l'appunto, un'impostazione rettangolare in senso verticale. "So che ad alcuni di voi piacciono molto i quadrati e che le foto quadrate sono un po' la tradizione di Instagram" , ha dichiarato Mosseri lo scorso venerdì 17 gennaio prima dell'ufficialità delle modifiche, "ma oggi la maggior parte delle foto e delle clip caricate ha un orientamento verticale, ed è un vero peccato doverle ritagliare eccessivamente" .

"A lungo andare le persone saranno entusiaste del fatto che più foto e più video saranno effettivamente visibili nel profilo proprio come si vuole, anziché ritagliate in modo aggressivo"

, ha aggiunto il Ceo.