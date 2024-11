Esport, storica vittoria per l'italia. MBLE conquista il titolo mondiale di Brawl Stars

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia degli appassionati di videogiochi esulta. L’organizzazione italiana di Esport HMBLE ha vinto i Mondiali di Brawl Stars a Helsinki. Un evento che può essere considerato storico con una prestazione: " che non ha precedenti ", HMBLE ha sconfitto in finale il team giapponese Crazy Raccoon, composto da ex detentori del titolo di campioni, con un netto 3-0.

Un milione di persone hanno seguito l'evento

La squadra, composta dallo spagnolo Bartomeu "Boss" Vadell Planisi e dai tedeschi Luke "Lukii" Pies e Bekri "Symantec" Tahiri, ha compiuto un’impresa che va oltre la vittoria stessa: è il primo team italiano a vincere un mondiale di Brawl Stars, raggiungendo un traguardo epocale nella storia degli Esport in Italia.

L'evento ha catturato il pubblico di tutto il mondo incantando più di un milione di persone in dietta: “ La dedizione dei nostri atleti è stata incredibile, ” ha dichiarato Emanuele Daneo, co- fondatore di HMBLE. “ Il supporto della nostra community e dei nostri fan ci ha spinti oltre i nostri limiti. Questa vittoria è per tutti loro e per chi crede nella crescita degli Esport nel nostro Paese ”.

Il montepremi stellare

Oltre al trofeo la squadra ha anche conquistato un montepremi di 400. , che contribuirà ad un salto di qualità per l’organizzazione e a supportare il team in vista delle prossime competizioni internazionali. Per questo la vittoria rappresenta un'importante traguardo per gli Esports italiani e un esempio di eccellenza e competitività a livello globale.