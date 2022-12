Lego, giochi da tavolo e per bambini: regali di Natale per divertirsi

Il Natale è il momento giusto per bambini e ragazzi per rilassarsi con la famiglia e in compagnia degli amichetti. E alcuni regali di Natale assolvono proprio a questo scopo, perché dopo averli trovati sotto l’albero e scartati, ci si può giocare subito assieme.

Qui di seguito una selezione di prodotti in offerta su Amazon, dedicati ai più piccoli da 2 a 14 anni - e a volte anche oltre, perché è importante risvegliare talvolta il bambino che è dentro di sé.

Hasbro Monopoly Animal Crossing

Si tratta di un’edizione speciale di un grande classico dei giochi da tavolo. Questa versione Hasbro Monopoly è ispirata al videogioco Animal Crossing New Horizons di Nintendo e quindi i personaggi e le situazioni sono a esso molto simili: si devono raccogliere insetti, pesci, fossili e frutta per poi venderli e andare avanti conquistando stelline, decorazioni e miglia. Ci si può divertire da 2 a 4 persone, dagli 8 anni in su.

Lisciani Giochi riuniti

È una grande scatola che contiene oltre 60 divertimenti classici a partire dalla dama, gli scacchi, il gioco dell’oca. I Giochi riuniti Lisciani sono adatti a tutta la famiglia a partire dai 3 anni, per via della presenza di pedine e dadi che possono essere ingeriti sotto quell’età. Si va dai 2 agli 8 giocatori.

Lisciani puzzle Disney Nemo

Quando i bambini si approcciano ai primi puzzle, si comincia dal basso, cioè dagli incastri di 2 e 4 tessere. L’importante è far comprendere ai piccoli il meccanismo della visualizzazione (e quindi sviluppare la coordinazione occhio-mano), e dopo i primi esperimenti ci sono i maxi puzzle, come questo di Lisciani che ritrae un’ambientazione del film Disney Nemo. Consiste in 24 pezzi molto grandi: quando è completo, il puzzle misura 50 per 70 centimetri. È perfetto a partire dai 2 anni.

Geomag Mechanics Gravity Magnetic Track

È un gioco di costruzioni che si avvale dei fenomeni magnetici. Geomag Mechanics Gravity Magnetic Track contiene infatti 104 elementi meccanici in plastica, 2 baratte magnetiche e 9 sfere metalliche per costruire ponti e strutture varie. Per i bimbi da 3 anni in su, all’inizio con la supervisione di adulti.

Lisciani raccolta giochi di Bing

Bing è un simpatico personaggio dei cartoni animati per i bimbi piccolissimi: è un coniglietto nero che ha tanti amici, un fratellino più piccolo e una sorella più grande. Con Bing c’è sempre Flop, una creatura che accompagna il coniglietto nel suo processo di crescita. E questa raccolta giochi Lisciani che porta il volto di Bing si ispira proprio a questo: accompagnare i bambini nel processo di crescita. La confezione contiene infatti diversi giochi educativi come puzzle e attività per apprendere numeri, lettere, sviluppare la memoria e la creatività. Dai 2 anni in su.

Lego Star Wars

Teoricamente è un gioco per adulti: le scatole di Lego contengono sempre l’età minima consigliata. Tuttavia questo casco di Luke Skywalker, uno dei personaggi più importanti della saga di Star Wars, può essere montato dal 5-6 anni in su se però è un’attività che si svolge in famiglia. Questa scelta porta a numerose ore di divertimento tra genitori e figli.

Bic Kids valigetta

È fondamentale che i bambini apprendano l’impugnatura della penna, ma è altrettanto fondamentale che lo facciano divertendosi. E i colori aiutano molto questo processo. Con la valigetta Bic Kids i bambini si potranno divertire con pastelli, gessetti e pennarelli colorati. In più contiene un gioco di memoria da 32 carte da colorare e ritagliare.

Glop gioco del Mimo

Quando si è in tanti ci si può divertire insieme con Glop gioco del Mimo, che prevede dalle 2 alle 6 squadre con componenti dai 10 anni in su. Contiene mille tra parole e frasi che devono essere indovinate appunto mimando: il meccanismo è semplice da apprendere e mettere in atto, anche grazie a un punteggio di facile intuizione.

Spin Master Scarabeo

Un altro grandissimo classico dei giochi da tavolo: lo Spin Master Scarabeo unisce l'utile al dilettevole, perché accanto al brivido della sfida accosta una funzione didattica. Ci si può fronteggiare da 2 a 4 giocatori dagli 8 anni in su: verranno distribuite le tessere, che in totale sono 130, per formare attraverso incroci parole di senso compiuto, magari ampliando quelle dell'avversario. Ma occhio al punteggio: non tutte le lettere hanno lo stesso valore in sé e i punti vengono moltiplicati in modo differente in base al posto occupato sul tabellone.

