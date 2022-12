Regali per neogenitori e giochi per bebè: le offerte migliori per Natale

Quando si accoglie un neonato in casa ci sono molte necerrità. Oltre alle necessità emotive del bebè, si deve far fronte a quelle pratiche: nutrire il bambino, cambiarlo, lavarlo, farlo riposare bene, curare il suo sviluppo fisico e intellettuale. Servono molti oggetti a questo proposito, per cui i regali di Natale perfetti per i neogenitori sono questi prodotti, per certi versi misteriosi agli occhi dei neofiti, ma sicuramente utilissimi. Alcuni esempi tra le offerte natalizie di Amazon.

Foppapedretti vasca per bagnetto

Fare il bagnetto a un neonato in una grande vasca da bagno può risultare pericoloso. Questo prodotto è l’ideale sia per chi non ha la vasca per il bagnetto incorporata a eventuale cassettone/fasciatoio, sia per chi ha poco spazio in casa, dato che la vasca è pieghevole e si può appendere nella doccia quando non è in uso. La vasca per bagnetto Foppapedretti supporta fino a un peso di 15 chilogrammi del neonato e possiede un tappo termosensibile: significa che cambia colore quando l’acqua si raffredda.

Philips Avent beauty babycare

Quali sono i primi oggetti da avere in casa per la cura di un neonato? Questo beauty case Philips Avent per bambini contiene oggetti per l’igiene del neonato ma anche per la tutela della sua salute. Quindi si potrà trovare un termometro digitale con la punta flessibile, un aspiratore per muco (che può tornare utile con gli sciacqui nasali), un pettine e una spazzola morbida, delle forbicine, oltre che una delicata spazzolina per denti e gengive. All’interno anche un tagliaunghie e delle limette.

BabbleRoo zaino

Quando si ha un neonato in casa, anche il minimo spostamento all'esterno richiede una certa quantità di oggetti da portare con sé: pannolini, salviette, eventualmente biberon con latte e molto altro. C’è poi da aggiungere che in questi spostamenti, che siano brevi o veri e propri viaggi, non è detto che dappertutto si trovi uno spazio fasciatoio per cambiare il bambino. Lo zaino BabbleRoo possiede spazio e scomparti per tutto l’occorrente per un neonato e contiene anche un pratico fasciatoio portatile.

Rxyyos sonagli sensoriali

È molto importante che i neonati prendano consapevolezza e confidenza con i propri cinque sensi e con il mondo che li circonda. È a questo scopo che nascono i sonagli sensoriali Rxyyos, capaci di stimolare i sensi e la fantasia dei bambini (anche se i neonati piccolissimi potrebbero non avere da subito contezza dei colori che compongono i personaggi).

Chicco Teddy

Difficile dire a quale generazione di orsi Teddy di Chicco si sia arrivati: questo giocattolo per neonati e bambini molto piccoli si è evoluto nel tempo. Il modello che qui viene presentato è fortemente didattico, perché aiuta a imparare i numeri e le lettere dell’alfabeto, ma contiene anche storie e filastrocche capaci di far connettere il bimbo con le proprie emozioni, dalla gioia alla tristezza, dalla rabbia alla paura.

Philips Avent EasyPappa Plus

Si tratta di un robot da cucina molto utile quando inizia il divezzamento del neonato. Perché sì, in commercio esistono gli omogeneizzati e vanno bene, ma c’è anche chi vuole organizzare i pasti per il proprio figlio interamente in casa, cuocendoli e frullandoli da sé. In più Philips Avent Easy Pappa Plus scongela eventualmente le pappe e le riscalda.

Philips Avent succhietti

È una confezione da 4 succhietti Philips Avent, perfetti per far calmare i neonati. In più si illuminano al buio: questa caratteristica è molto utile la notte, poiché la suzione contribuisce alla respirazione del bimbo e alla stabilità del sonno, e quando un piccolo perde il succhietto nella culla, non è semplicissimo da cercare al buio. Nella confezione è inclusa una scatolina di plastica per il trasporto che funge anche da sterilizzatore: si riempie d’acqua secondo la quantità scritta nelle istruzioni e si sterilizza al microonde.

Minizone pagliaccetto

Questo pagliaccetto in tante fantasie, per neonate o neonati, è l’ideale quando fuori casa fa freddo, ma comunque i neonati devono uscire con i genitori o per recarsi al nido. Il pagliaccetto Minizone è in più molto divertente, perché è colorato e reca dei piccoli panda a riporto, ma cnhe disponibile in altri colori. È comodissimo ed è in caldo cotone.

