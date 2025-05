Gta 6 uscirà nel 2026. Scusate se avevo ragione (e voi che mi avete insultato no)

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel maggio 2026 (se i server di Rockstar non si autodistruggono prima) GTA 6 dovrebbe finalmente comparire tra noi come un’apparizione mariana con grafica in 8K. Nel frattempo, io mi prendo un momento per salutare calorosamente tutti quelli che mi hanno scritto “non capisci niente”, “sei un boomer” (no, sono generazione X, come se anche questo volesse dire qualcosa, visto che allora Steve Jobs era un boomer e vi ha messo l’iPhone in mano), “sei solo un hater” (io?), “Rockstar non ritarda mai” (no?) e, il mio preferito, “sei solo invidioso dei trailer” (me la segno). Vi voglio bene. Ma ora potete cortesemente andare a scaricare un aggiornamento della vostra umiltà, se il vostro ego lo consente.

Quando ho scritto che GTA 6 non sarebbe uscito nel 2025 non lo dissi con disprezzo ma con rassegnata lucidità: Rockstar è una religione e ogni nuovo capitolo è la Bibbia riscritta a mano, lentamente, da un team di monaci digitali. Ma no, per voi era bestemmia. “Vedrai che esce nel 2025, fidati di me, ho letto un leak su Reddit”.

Ecco, di fronte a queste fonti infallibili, io ho usato solo il buon senso, o meglio il senso della realtà. Mi spiace (anche per me), nel 2025 non ci sarà alcun GTA, solo altri trailer da analizzare al microscopio come se contenessero messaggi cifrati della CIA. E Rockstar continuerà a farci desiderare l’inevitabile come se fosse l’impossibile. Nel frattempo, vi invito a preparare con calma il vostro ritorno a Vice City: avete un altro anno per fare spazio sull’SSD, costruirvi una sedia ergonomica, e magari leggere un libro, così per cambiare. Io vi aspetterò lì. Non nel 2025 nel 2026, come previsto (a questo punto sempre che sia davvero il 2026).

Firmato: uno che non odia GTA e però non ha bisogno di illudersi per amarlo, come in generale un po’ tutto nella vita, del resto, e vale anche per l’odio. Quell’odio che di certo hanno tutte le altre software house che aspettano quella data non come noi, per giocarci, ma per non fare uscire i loro giochi contemporaneamente al gioco più atteso di sempre.