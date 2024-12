Instagram, in arrivo numerose funzionalità: ecco cosa cambia per i canali

Ascolta ora 00:00 00:00

Instagram si rinnova ancora una volta e sono già in rampa di lancio una serie di novità dedicate nello specifico ai canali broadcast e studiate per rendere più stimolante e vivace la comunicazione e lo scambio di opinioni tra i creators e i followers: queste features si vanno ad aggiungere ad altre funzionalità di recente annunciate da Meta, rendendo quindi ancora più corposo il pacchetto in arrivo per i fruitori del celebre social network.

Tra le opzioni destinate ai canali broadcast la più innovativa e coinvolgente sembra essere "Risposte": tramite questa funzionalità di recente ideazione, gli iscritti che decidono di partecipare hanno la possibilità di replicare in modo diretto ai messaggi pubblicati, un po' come già accade nei tradizionali post su Instagram. Grazie all'opzione in esame, quindi, i canali broadcast perdono la loro caratteristica funzione di comunicazione unidirezionale e si trasformano in un luogo di partecipazione attiva, il che comporta una sorta di piccola rivoluzione nel social targato Meta.

Con lo stesso scopo è stata pensata anche la funzionalità ribattezzata "Prompt", che stimola l'interazione coi followers tramite la proposta di domande temporanee. Il quesito è spesso e volentieri un modo per mettere a confronto le abitudini dei partecipanti, con domande del tipo "Cosa hai mangiato a pranzo?" o "Dove andrai in vacanza per Natale?". Come detto si tratta di un'istantanea, per cui si potrà replicare al post entro 24 ore dalla sua pubblicazione e poi condividere le proprie risposte e mettere "Like" o commenti a quelle fornite dagli altri utenti.

Di recente Meta aveva già pensato ai suoi creators, introducendo e mettendo a disposizione un pacchetto di novità funzionali a garantir loro di poter disporre di informazioni più dettagliate sui numeri fatti nel proprio canale: il nuovo strumento di analisi consente di valutare il numero di visualizzazioni, tra iscritti e non iscritti al canale, il numero di interazioni, tra commenti e "mi piace", e quello delle condivisioni o del salvataggio del post. Oltre a ciò, gli sviluppatori di Instagram hanno approntato anche un piccolo vademecum con suggerimenti personalizzati per far crescere la pagina e stimolare l'interazione con gli utenti.

Le novità in arrivo sono state preannunciate dal

responsabile della piattaforma Adam Mosseri, che a sua volta ha già attivato le funzionalita sul canale "IG Updates" per fare da apripista e dimostrare in modo pratico la bontà del lavoro fatto dagli sviluppatori di Meta.