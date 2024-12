Instagram, cambia la qualità delle nostre foto: per chi è disponibile la "Modalità notte"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una novità lanciata di recente su Instagram consente di perfezionare la qualità delle nostre foto quando vengono scattate in condizioni di ridotta luminosità, il cui risultato è generalmente poco soddisfacente: con la tecnologia "Camera Extensions API" gli utenti possono dunque finalmente riuscire a ottenere degli scatti notturni di alta qualità. La funzionalità, tuttavia, risulta accessibile almeno per il momento solo su modelli di smartphone recenti, vale a dire ad esempio sui Google Pixel, comunque dalla serie 6 in avanti, sui Samsung Galaxy S24 Ultra, sugli Z Flip6 e sugli Z-Fold6. La lista, comunque, dovrebbe presto allungarsi per includere altri cellulari.

È possibile attivare questa nuova "Modalità Notte" in modo rapido e intuitivo con un semplice click su un'icona a forma di luna che compare sullo schermo dell'apparecchio elettronico in automatico proprio mentre si sta tentando di immortalare un soggetto in condizioni di scarsa luminosità. I risultati della nuova funzionalità sono immediatamente apprezzabili dalla qualità dello scatto, e lo stesso team di sviluppo di Instagram ha manifestato fin da subito tutto il proprio entusiasmo per i grandi risultati ottenuti. Jin Cui, Partner Engineer, ha affermato che "la modalità notturna ha aumentato il numero di foto scattate e condivise con la fotocamera di Instagram, dal momento che la qualità delle foto è ora visibilmente migliore nelle scene con scarsa illuminazione".

In realtà la nuova funzionalità introdotta su Instagram deriva dall'intervento di Google a livello di API, con lo scopo di ampliare le potenzialità hardware dei dispositivi dotati di Android anche alle app di terze parti. Il colosso di Menlo Park consente pertanto agli sviluppatori di terze parti di beneficiare delle risorse hardware dei dispositivi Android per sfruttare diverse modalità di scatto. Proprio grazie a ciò il team di sviluppo di Instagram ha potuto implementare la sua modalità notturna, consentendo ai suoi utenti di effettuare gli scatti direttamente tramite la app.

La tecnologia "Camera Extensions API" consente agli utenti non solo di attivare la "Modalità Notte", ma anche di disporre di una serie di funzioni avanzate, come ad esempio le modalità Ritratto, Ritocco viso, e HDR: è probabile che ulteriori novità del genere possano essere a breve implementate sui dispositivi elettronici.

Come detto, sono pochi i modelli di smartphone su cui è disponibile la modalità notturna: Google ha

introdotto il supporto a questa estensione con il Feature Drop di Android di dicembre, ma l'annuncio di un'apertura ad altri modelli lascia ben sperare milioni di utenti che ancora non hanno sperimentato questa funzionalità.