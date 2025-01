Instagram, la novità che fa discutere. Attenti ai like che mettete: chi può vederli

Ascolta ora 00:00 00:00

La novità è stata, come spesso accade, annunciata direttamente da Adam Mosseri, ma non ha riscosso un grande successo tra gli utenti, anzi: Instagram si sta infatti per aprire alla possibilità di rendere pubblici i Mi Piace ai Reel, ma la manovra rischia di avere un effetto boomerang. Scopriamo il perché.

La nuova opzione, non ancora disponibile per tutti sul celebre social targato Meta, è stata inserita all'interno di una sezione in evidenza sulla pagina principale dei Reel: da essa si può accedere a una scheda in cui risultano verificabili con un semplice click i like ai video lasciati dai nostri contatti, con buona pace per la privacy dal momento che questa informazione sarà rapidamente visibile.

Una situazione che ricorda molto da vicino ciò che accadde con la funzione "Seguiti", la quale consentiva di verificare in tempo reale i like messi sui post dai nostri contatti: il rischio di violazione della privacy costituì la motivazione principale alla base della sua rimozione da Instagram. Il destino sarà lo stesso anche per questa nuova opzione? A vedere i commenti di alcuni utenti in giro sul web, in effetti, non pare che ci sia grande hype proprio per una questione di riservatezza.

L'obiettivo dichiarato da Mosseri è quello di incrementare il livello di interazione e di connessione tra gli iscritti, ma non è dato sapere quanti siano così felici di condividere i propri gusti personali, specie quando si entra nella sfera privata. Da una parte può sembrare coinvolgente avere la possibilità di conoscere i contenuti che piacciono ai nostri amici perché potenzialmente interessanti anche per noi, per quanto i gusti da persona a persona, anche se si parla di qualcuno molto vicino a noi, possano essere spesso e volentieri diametralmente opposti. Dall'altro è innegabile che accedere in modo così facile e immediato a informazioni del genere, a volte legate a passioni che si vogliono tenere più riservate, può diventare un'arma a doppio taglio per il rischio di violare la privacy degli utenti.

Così tanto che in altri casi, come avvenuto per esempio su X, gli sviluppatori hanno deciso di remare in una direzione opposta, occultando i post a cui gli utenti hanno messo un like proprio per tutelarne la riservatezza. Quelli messi a contenuti totalmente innocui, magari anche a un semplice video sul ricamo, possono da alcuni essere ritenuti "imbarazzanti".

Il rischio è che, sapendo che quel Mi Piace diventerà di dominio pubblico, in tanti rinunceranno a metterlo, creando difficoltà anche ai crerators.

Per il momento si tratta di una funzione in fase di sperimentazione nelle sue fasi conclusive, ma al suo arrivo, essendo già forti le polemiche, farà sicuramente discutere.