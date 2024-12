Instagram, novità in arrivo nell'editing dei video, ecco che cosa si potrà fare sul social targato Meta

Ascolta ora 00:00 00:00

L'intelligenza artificiale è pronta a sbarcare su Instagram in modo significativo, e consentirà a utenti e content creators di intervenire sui filmati modificandoli in fase di produzione o di revisione con una serie di nuovi strumenti di editing che a breve saranno a disposizione di tutti.

A diffondere la notizia tra i milioni di fruitori del celebre social network è stato proprio il numero uno di Instagram Adam Mosseri, il quale ha mostrato in anteprima cosa dovrebbe essere in grado di fare questa nuova tecnologia basata sul generatore di video AI Movie Gen sviluppato da Meta. A quanto pare dal filmato, che ha fatto rapidamente il giro del web, si potrà intervenire in ogni singolo aspetto del video, apportando modifiche in modo rapido e intuitivo con dei semplici comandi testuali, pertanto senza la necessità di possedere conoscenze o abilità particolari nell'ambito dell'editing.

Il leader di Instagram spiega ed esemplifica in modo pratico come, attraverso un semplice prompt testuale, ogni singolo utente potrà cambiare non solo gli sfondi del filmato ma anche l'abbigliamento e gli accessori indossati oppure direttamente il proprio aspetto fisico. Un Mosseri vestito di tutto punto da cow-boy lascia spazio a uno che indossa un buffo vestito con peluche e poi viene trasferito su una spiaggia in cui alcune persone si trovano attorno a un falò, il tutto in una sequenza molto rapida che dovrebbe dimostrare le grandi potenzialità della tecnologia.

A colpire, almeno nella preview, è il fatto che i suoi movimenti o le espressioni facciali rimangano assolutamente fluide anche durante le fasi di passaggio da una situazione all'altra ricreata con l'intelligenza artificiale. In una sequenza successiva, il numero uno di Instagram viene proiettato in un paesaggio innevato e in una piscina con tanto di cucciolo ippopotamo, fino ad essere trasformato in un pupazzo di feltro.

Di primo acchito pare essere quindi uno strumento pressoché perfetto, ma è bene restare coi piedi per terra, dato che si tratta di una sequenza con spezzoni molto brevi e comunque solo di un'anteprima: bisogna capire se queste qualità rimarranno immutate anche nella versione definitiva e con un utilizzo su tempi più prolungati.

Il precedente di Sora dovrebbe essere, in tal senso, decisamente illuminante: le anticipazioni del generatore video di OpenAI sembravano quasi impeccabili, ma quando è stato rilasciato sono emersi tutti i suoi problemi, disattendendo le grandi aspettative del pubblico.

Resta, quindi, da comprendere se le cose andranno meglio con la nuova tecnologia a disposizione degli utenti del social targato Meta: per il momento non c'è una data precisa circa la sua uscita, ma si sa per certo che Instagram sarà la prima piattaforma a sperimentarla.