Vuoi accendere un mutuo? Ecco i migliori siti per fare i confronti

In caso si voglia acquistare la prima o la seconda casa, il mutuo online è una delle soluzioni più gettonate dagli italiani. È quindi molto importante essere in grado di confrontare le offerte del mercato per trovare la miglior opzione sul web. Le varie piattaforme consentono di paragonare prezzi tra le diverse realtà. Facile.it, per esempio, è particolarmente efficiente grazie agli svariati partner bancari che consentono di avere più preventivi in maniera gratuita. Ecco tutti i siti web che possono essere utilizzati per trovare la migliore offerta di finanziamento.

Facile.it e Mutui.it

Il sito di Facile.it consente di effettuare un preventivo gratuito e confrontare le varie offerte. Si tratta di un software specifico che permette di capire se l’importo sarà sostenibile nel tempo e di confrontare anche TAN e TAEG con un prospetto della durata e dell’importo delle rate. La piattaforma prevede anche la possibilità di richiedere la surroga del mutuo e fornisce un prospetto delle rate da versare per capire se il processo sarà sostenibile nel tempo. È disponibile anche un servizio di assistenza rapido e veloce. Collegato a Facile.it c’è Mutui.it, il sito che consente anche di preventivare la ristrutturazione e il completamento degli immobili in costruzione.

Mutuionline.it

Un’altra realtà online particolarmente efficiente è quella di Mutuionline.it collegata direttamente al sito Segugio.it. La piattaforma consente di richiedere il preventivo del mutuo ed è particolarmente affidabile in quanto mediatore creditizio vigilato dall’OAM, l’organismo che supervisiona gli intermediari del credito. Sul sito è possibile usufruire del servizio di surroga e scegliere l'opzione "verde" che consente di acquistare un immobile ad alta efficienza energetica, quindi dalla classe B in su. Inoltre è disponibile il mutuo giovani collegato al Fondo di garanzia mutui prima casa.

TeleMutuo.it

TeleMutuo.it è un sito internet che dal 1999 è esperto nel settore. Rispetto agli altri portali il numero dei partner bancari è inferiore ma consente di ricevere una consulenza completamente gratuita fatta su misura per il proprio credito immobiliare. Un altro aspetto positivo è il fatto che i dati non vengono ceduti a terzi, come indicato sulla pagina del sito. Il cliente quindi non riceverà chiamate e mail da differenti call center con la finalità di convincerlo ad acquistare determinati prodotti.

Altroconsumo.it

Tra le diverse realtà online vi è anche Altroconsumo.it, il portale dedicato alla protezione del consumatore. La sezione dedicata ai mutui contiene diverse informazioni per guidare il mutuatario alla scelta del proprio finanziamento ed esplicita in maniera chiara le garanzie utilizzando un linguaggio particolarmente semplificato per aiutare il cliente. La realtà online offre anche dei consigli sul servizio dedicato alle polizze assicurative, questo perché la realtà di Altroconsumo è strutturata per tutelare completamente gli utenti.