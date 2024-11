WhatsApp, arriva la nuova funzione richiesta dagli utenti: ecco come usarla

Ascolta ora 00:00 00:00

Le voci su una modifica del genere erano già circolate qualche tempo fa, per la precisione dopo il rilascio della versione beta 2.24.23.11 di WhatsApp per Android, quando già si iniziava a parlare dell'intenzione da parte degli sviluppatori di inserire una nuova shortcut per accedere direttamente alla galleria da una conversazione.

Detto fatto, dato che la novità tanto richiesta da numerosi utenti è ora già a disposizione dei beta testers che hanno potuto scaricare dal Google Play Store l'aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.24.24.16, come riportato dagli esperti di WaBetaInfo. Il team di sviluppo delle celebre app di messaggistica istantanea targata Meta ha di recente mostrato le modifiche all'interfaccia della galleria che dovrebbero essere presto a disposizione di tutti, ma stavolta interviene direttamente sulle chat per agevolare la condivisione di contenuti multimediali.

Questa funzionalità non è completamente nuova, dato che esisteva da tempo prima di venire rimossa, per cui adesso in realtà perfeziona e sostituisce la precedente scorciatoia della fotocamera con un nuovo pulsante che rende più immediato e pratico l'accesso alle foto e ai video archiviati sul dispositivo elettronico: non sarà quindi più necessario aprire il menu degli allegati della chat per visualizzare la propria galleria.

Diversamente da un precedente aggiornamento, in cui il punto di accesso alla fotocamera era stato sostituito del tutto dalla shortcut alla galleria, gli sviluppatori di WhatsApp hanno in questo caso deciso di includere entrambe le scorciatoie contemporaneamente nella barra della chat. In sostanza, quindi, le due funzioni condividono il medesimo spazio, per cui i fruitori della app hanno a loro disposizione entrambe le funzioni, a cui è dedicata una specifica icona: sarà quindi possibile dallo stesso punto sia catturare in presa diretta foto o video usando la fotocamera che sfogliare e condividere rapidamente i file multimediali già archiviati nella galleria.

Con questa novità, pertanto, sono stati accontentati i numerosissimi utenti che con grande delusione avevano visto soppiantare la scorciatoia alla fotocamera con quella alla gallery, perdendo la possibilità di condividere rapidamente gli scatti o i video realizzati sul momento, dato che era necessario effettuare un passaggio in più per aprire il menu degli allegati.

Più possibilità di scelta sulla barra, che ovviamente mantiene le medesime dimensioni, comporta tuttavia un'inevitabile riduzione dello

spazio a disposizione dell'area di testo, per cui bisognerà vedere come questo potrebbe influire sulle valutazioni dei beta testers prima di poter pensare di rendere disponibile per tutti questo importante aggiornamento.