Regali smart per bambini smart

Un Natale pieno di colore e divertimento, di magia e atmosfera. Il modo migliore per vivere questo perido di festività, non solo scegliendo regali dedicati ma anche utili e in grado di stimolare la curiosità dei più piccoli. Dal classico gioco in scatola passando per gli articoli più tecnolgici fino ai giochi intelligenti, perfetti per assecondare passioni e interessi.

Per facilitare la scelta, anche quella last minute, Amazon ha selezionato per voi una serie di proposte davvero interessanti e a prezzo contenuto. Una lista corposa di regali scintillanti, che potranno stupire e sorprendere i piccoli di casa o i figli di amici e colleghi.

Regali divertenti e utili

I regali di Natale per i più piccoli possono essere divertenti, sollecitare la loro voglia di creatività ma anche risultare smart e intelligenti. Didattica e gioco si stringono la mano creando un'offerta più ampia e accattivante, utile anche per chi è a corto di idee ed è alla ricerca di un reglao a pochi giorni dal Natale. Imparare attraverso il gioco è la via migliore per rendere più interessante l'apprendimento, trasformando lo studio e la scoperta in qualcosa di magico.

Per questo Amazon ha deciso di stilare una piccola lista di proposte davvero interessanti, a costi contenuti e che possono rivelarsi utili per migliorare la crescita cognitiva dei più piccoli. C'è solo l'imbarazzo della scelta, grazie a una proposta ampia, tecnologicamente semplice e intuitiva, perfetta per imparare con il supporto della famiglia o dei fratelli più grande. E allora scopriamo insieme tutte le idee last minute da non farsi sfuggire.

Biseoamz l'altoparlante Bluetooth multifunzione 5 in 1

Ecco l'altoparlante Hi-Fi Bluetooth portatile di Biseoamz, super multifunzionale con 5 caratteristice racchiuse in un solo oggetto. Non solo altoparlante in grado di riprodurre musica e sonorità, con l'ausilio del Bluetooth, scheda micro SD o lettore MP3 con USB. Ma è anche una comoda sveglia, lampada musicale in grado di modificare la propria colorazione, oltre a diffondere la sonorità pacifica del rumore bianco. E con altre 16 sonorità rilassanti utili per agevolare il sonno. Il design cilindrico ben si abbina a ogni arredo, per un articolo utile sia per i più piccoli che per i più grandi.

Acquista il prodotto su Amazon.

Gskyer telescopio per bambini

Il telescopio di Gskyer è il regalo giusto per i bambini appassionati di stelle e astronomia, un articolo di grande qualità con lunghezza focale 400 mm (f/5.7) e apertura da 70 mm. La lente in vetro contempla un utile rivestimento che offre immagini nitide e protegge gli occhi. Nel set sono compresi un comodo e utile trepiedi regolabile, due oculari intercambiabili e una lente Barlow per ingradire le immagini alla perfezione, oltre a un telecomando wireless. L'ideale per ammirare le stelle e scoprire la volta celeste. Spuntando la casella coupon si può sfruttare un ottimo sconto.

Acquista il prodotto su Amazon.

Retevis Walkie Talkie a lungo raggio

La coppia di Walkie Talkie di Retevis è un mezzo di comunicazione divertente, perfetto per i più piccoli di casa, ma anche un articolo utilissimo. Perché facilita la comunicazione con i più grandi, grazie al lungo raggio di azione che consente di connetersi anche da una casa all'altra. Utile quando si gioca, si rivela essenziale anche in esterna mentre si scia oppure si è in campeggio o si passeggia in montagna. Inoltre è l'ideale per comunicare con i bambini che non possono ancora utilizzere il cellulare. Selezionando quattro articoli si può sfuttare uno sconto utile.

Acquista il prodotto su Amazon.

Heromask il visore 3D educativo

Il visore 3D di Heromask è il gioco perfetto per imparare facilmente le lingue, dall'inglese al francese passando per italiano, tedesco, spagnolo e cinese. È un videogioco interattivo che stimola la curiosità dei piccoli, che li incoraggia e supporta durante le fasi di apprendimento. Non solo, perché è un articolo che può incuriosire anche i più grandi. Si utilizza facilmente, anche grazie al pulsante meccanico e alla regolazione interpupillare.

Acquista il prodotto su Amazon.

Kikapabi lavagna a forma di unicorno

La lavagna di Kikapabi è una comoda tavoletta LCD a forma di unicorno, ideale per scrivere e disegnare. Colorata e facile da usare, è un articolo leggere e resistente, sicuro e portatile, perfetto per comunicare, imparare e per dare libero sfogo alla creatività dei piccoli.

Acquista il prodotto su Amazon.

Leggi anche:

*Articolo Sponsorizzato Amazon*