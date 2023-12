Chi ha detto che solo le donne amano i gioielli? Ecco i gioielli da regalare al tuo "lui"

La passione per i gioielli e l'eleganza, da tempo, ha catturato anche l'interesse degli uomini sempre più propensi ad acquistare accessori glamour da sfoggiare in ogni occasione: quel tocco in più, spesso discreto e raffinato, che di certo non stona ma completa il look.

Un interesse che incontra una proposta sempre più ricca, sia unisex che dedicata prettamente a lui. Una serie di creazioni curate nei mini dettagli, dalle più classiche e senza tempo a quelle più attuali ed eclettiche. La proposta perfetta per rendere più fashion un outfit casual, o per completare un look più classico e raffinato. Da scegliere con cura tra le offerte Amazon in fatto di gioielli.

Gioielli per lui, una scelta senza tempo

I gioielli hanno sempre trovato un posto di riguardo all'interno della storia, senza distinzione di sesso e quale simbolo di eleganza, di ricchezza e di forza. Gli stessi Egizi e i Fenici ne conoscevano l'arte, tanto da forgiare monili dall'incredibile bellezza destinati alle classi più agiate. Ma i gioielli vantano una storia antichissima, una presenza certificata sin dalla notte dei tempi, quando conchiglie e materiali naturali venivano lavorati con cura per ricavare monili unici.

Furono proprio gli uomini i primi a indossare i gioielli, sia per una questione di stile e potere, sia quale elemento di protezione e buon auspicio. Con il passare delle epoche e dei secoli la voglia di sfoggiarli è cambiata passando attraverso mode più sobrie e discrete, fino a una vera rinascita grazie all'influenza di star, sportivi e personaggi famosi. Per questo scegliere di regalare un gioiello a un compagno, a un amico o a un parente caro è il modo migliore per assecondare quel pizzico di vanità che ognuno possiede. L'importante è seguire il proprio stile, per questo Amazon ha deciso di creare una mini lista di proposte perfette per lui. Scopriamole insieme.

Breil bracciale da uomo

Il bracciale da uomo di Breil, collezione Savage, è realizzato in acciaio e silicone con chiusura pratica a moschettone. La linea è caratterizzata da un design minimal ma accattivante, perfetto per completare un look casual e moderno. Solido, pratico, robusto, si regola con facilità ed è l'idea regalo giusta che garantisce un tocco di eleganza e qualità.

Prosteel anello in acciaio inossidabile

Per un regalo personalizzabile ecco l'anello di Prosteel in acciaio inossidabile, la fede perfetta per lui ma anche per lei. Dal design classico con rivestimento effetto sabbiato è un articolo dal design lineare, pulito ed elegante, giusto per ogni occasione e resistente nel tempo. Disponibile in molteplici varianti si può rendere unico con un'incisione personalizzata.

Jinweori il kit con tre fermacravatta dalla massima eleganza

Il dettaglio che rende unico il look, ecco il fermacravatta di Jinweori dalla linea sottile, minimal, facile da indossare e resistente. Il kit è composto da tre pezzi in oro, argento e nero, si abbina a ogni look dal più casual a quello più raffinato, garantendo un effetto finale di grande impatto.

Fossil collana da uomo dal look vintage

È composta da due file in vera pelle dalle tonalità più scure, si tratta dell'elegante collana di Fossil dal tocco vintage ma mai banale. Caratterizzata da una serie di perline in acciaio inossidabile e legno, trova il suo centro di equilibrio nel caratteristico pendente a dente di squalo in acciaio inossidabile. La chiusura a moschettone è facile e pratica, per un articolo confezionato in un'elegante scatola a tema.

Honey Bear gemelli con iniziali

I gemelli Infinity di Honey Bear caratterizzano l'outfit con classe, tutto merito delle iniziali scolpite a mano che ne definiscono il design. Realizzati in ottone vantano una linea di grande fascino, l'ideale da sfoggiare durante gli eventi e le cerimonie più importanti.

