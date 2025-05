Restyling per Netflix: nuove serie e nuova interfaccia

Ascolta ora 00:00 00:00

Netflix ha annunciato delle nuove serie fantastiche, tra cui l’arrivo anticipato della nuova stagione di Stranger Things, che ormai c’è passata la voglia di vedere, siamo invecchiati noi e i protagonisti. No, scherzo. Invece arriverà un nuovo restyling dell’interfaccia con una serie di modifiche mirate a rendere l’esperienza, dicono, più pulita, intuitiva, personalizzata. Il cambiamento, presentato durante l’evento Product & Tech da Eunice Kim (Chief Product Officer) ed Elizabeth Stone (Chief Technology Officer), punta a semplificare la navigazione e a aumentare la precisione dei suggerimenti.



Tra le novità più visibili, il tasto “Cerca” sarà duplicato: oltre al menu a scomparsa, comparirà anche in alto nella homepage, insieme a un collegamento rapido per “La mia lista” (questo non mi dispiace, tra tutte le piattaforme mi dimentico sempre dov’è la mia lista). Anche la homepage avrà un design più ordinato e offrirà fin da subito più dettagli sui contenuti, visibili senza dover entrare nella pagina dedicata: più informazioni come premi vinti (vabbè), gradimento del pubblico (altro vabbè) e altri dati utili per decidere cosa guardare senza dover cliccare in avanti e tornare indietro.



Altra cosa: l’algoritmo delle raccomandazioni verrà aggiornato con maggiore frequenza non solo in base ai gusti personali, ma anche a quelli degli altri utenti. L’interfaccia ci dirà sempre di più cosa potremmo voler vedere, e anche cosa dovremmo vedere, in base all’andamento globale del catalogo. Il che non so se sarà un bene o un male, perfino quando un amico mi consiglia una serie sbaglia sempre i miei gusti, figuriamoci gli altri utenti. Infine, la novità più interessante (e prevedibile): arriva l’intelligenza artificiale generativa. Nella beta per iOS (iPhone), sarà possibile sperimentare una ricerca avanzata nella quale si potranno chiedere suggerimenti usando descrizioni soggettive o stati d’animo, come “voglio qualcosa di divertente ma malinconico” o “una serie ambientata in mare ma senza drammi familiari”, e l’AI proverà a rispondere con raccomandazioni pertinenti, o almeno plausibili.



Inoltre Netflix testerà un nuovo feed verticale, ispirato ai social, dove i contenuti saranno presentati con brevi video invece di immagini statiche, per per favorire l’esplorazione rapida e mantenere alta l’attenzione, specialmente su mobile. Comunque con oltre 300 milioni di utenti e una crescente percentuale di fruizione da smartphone, il focus sul mobile ha senso: Netflix sta cercando di diventare qualcosa di più di una semplice piattaforma di streaming. O quantomeno di farlo sembrare. Per carità, l’interfaccia conta, però anche la sostanza non guasterebbe: prima di ottimizzare l’accesso alle raccomandazioni, si potrebbe investire in contenuti che non sembrino scritti da un algoritmo per altri algoritmi.

Negli ultimi anni il target si è abbassato troppo (anche a causa della concorrenza), spero investano anche in contenuti interessanti, anche perché non so se avete notato ma spesso le piattaforme si passano i titoli di cui non hanno più i diritti, e ti trovi in evidenza tipo Dexter, nuovo episodio, solo che non è il nuovo Dexter (che sarà Paramount tra l’altro) ma sempre quello vecchio.