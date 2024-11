Ricevere file senza essere visibili e recuperare messaggi eliminati. Ecco come si può fare su WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

WhatsApp mette a disposizione dei suoi milioni di utenti sparsi per tutto il mondo funzionalità e opzioni sempre nuove, comprese le ultime molto attese in fase di sviluppo al momento in possesso solo dei beta testers, al lavoro per valutarne l'efficacia e la stabilità.

[[nodo ]]

Esistono tuttavia delle funzionalità al momento non ancora implementate nell'app di messaggistica istantanea targata Meta che possono semplificare la vita in determinate situazioni di necessità. Per questo sono disponibili alcuni programmi completamente gratuiti a cui in tanti non riescono da tempo più a rinunciare: si tratta di semplici applicazioni reperibili in formato APK che si integrano con WhatsApp aggiungendo opzioni in grado di completare l'esperienza di utilizzo. Tra le più celebri e amate dagli utenti Android si possono ad esempio citare Unseen e WAMR: entrambe completamente gratuite nonché legali, possono essere scaricate anche su portali online alternativi al Goolge Play Store ma altrettanto sicuri.

Unseen è un'applicazione che permette all'utente di rimanere completamente invisibile su WhatsApp senza tuttavia dover obbligatoriamente rinunciare a ricevere i messaggi o i file multimediali come nel caso in cui si fosse offline. Il programma riesce quindi a intercettare ogni singolo messaggio in arrivo, consentendo all'utente di prenderne visione in un'interfaccia separata: ciò significa, pertanto, che si potranno anche leggere senza avere la necessità di aprire l'app principale, evitando di risultare visibili o di vedere comunque aggiornato l'ultimo accesso.

Si tratta di un modo per mantenere la propria privacy in un momento in cui non si ha voglia o tempo di interagire con gli altri senza perdersi gli aggiornamenti che arrivano dalle conversazioni. Unseen è molto semplice da utilizzare, dal momento che una volta installato e avviato inizia fin da subito a tenere traccia di tutto: si potrà quindi prendere visione di messaggi, video o foto senza che il mittentre ne sia a conoscenza.

WAMR è un'utility molto preziosa quando il nostro obiettivo è quello di conservare i messaggi anche dopo che vengono eliminati: tenendo traccia delle notifiche, l'app memorizza in tempo reale quello che viene inviato, sia che si tratti di messaggi che di foto, video o audio, e riesce a recuperarlo in qualunque momento anche

qualora il mittente lo cancelli. Non si tratta di una funzionalità che può essere sfruttata in modo rertroattivo, per cui solo ed esclusivamente i messaggi acquisiti dopo la sua installazione saranno recuperabili dall'utente.