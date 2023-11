Black Friday: i calendari dell'Avvento più originali per gli appassionati di Star Wars, Marvel e Disney

Il 2023 è quasi arrivato ai titoli di coda, con ancora poco più di un mese di tempo prima di dover lasciare spazio al 2024. Grazie alle offerte del Black Friday Amazon la fine dell'anno si preannuncia un po' più dolce: è pronto ad arrivare, nelle case come per le vie delle città, il tanto atteso clima natalizio e con esso gli immancabili calendari dell'Avvento.

Quale modo migliore per scandire le giornate che ci separano dal Natale se non con un calendario dell'Avvento originale e divertente? Gli spunti sono diversi ed è possibile sbizzarrirsi tra le opzioni legate al mondo dei fumetti, del cinema e altro ancora. L'importante è scegliere secondo le proprie passioni e perché, magari sarà un'occasione utile per gli adulti per riscoprirsi un po' bambini.

Le offerte del Black Friday Amazon 2023

Passione e divertimento ma perché rinunciare all'opportunità di accontentare grandi e piccini risparmiando un po'? In aiuto come ogni anno arrivano le offerte del Black Friday Amazon, che anche per il 2023 si preannunciano molto interessanti. Di seguito alcuni calendari dell'Avvento selezionati per voi tra le diverse opzioni presenti.

Funko Advent Calendar: Marvel Holiday

Come nei classici calendario dell'Avvento, anche nel Funk Advent Calendar targato Marvel troveranno posto le fatidiche 24 caselle. Porticine dietro le quali si nasconderanno i tanto amanti supereroi, insieme ad alcuni dei loro più acerrimi nemici.

Spiderman, l'amatissimo albero animato Groot da I Guardiani della Galassia, ma anche Capitan America e altri ancora. Una serie di 24 mini figure tutte da scoprire, acquistabile a prezzo scontato grazie alle offerte del Black Friday Amazon 2023.

Funko Advent Calendar: Harry Potter

Chi ama la "magia" del Natale non potrà però che guardare anche al Funko Advent Calendar: Harry Potter con protagonisti i giovani maghi di Hogwarts. Un calendario dell'Avvento con 24 Funko Pocket Pops che attendono di essere scoperti dietro le altrettante porte che dal 1 dicembre in poi scandiranno l'arrivo del Natale.

Harry Potter non potrà mancare, così come sarà possibile trovare tra le mini figure anche Ermione, Ron e gli altri protagonisti della saga. Inoltre una volta aperta la conferzione, la scatola stessa si trasformerà in una sala dove esporre i personaggi trovati o dare luogo ad accese sfide di magia.

Funko Advent Calendar: Star Wars Holiday

Non poteva mancare tra i Calendari dell'Avvento più originali quello dedicato agli appassionati di Guerre Stellari. Ecco quindi il Funko Advent Calendar: Star Wars Holiday, caratterizzato ovviamente dalla presenza dei protagonisti della saga, ma in una veste più "natalizia".

Da un Darth Vader in versione rossa e armato di bastoncino di zucchero fino ai protagonisti della Forza tra cui ovviamente Luke Skywalker. Dietro le 24 porticine attendono altrettanti eroi e cattivi pronti a dare vita a scontri tra lato chiaro e lato oscuro, ma soprattutto a rendere più divertente e appassionante l'attesa del Natale.

Funko Advent Calendar: Disney Classic

Non siete appassionati di supereroi, magia o fantascienza? Niente paura, perché le soprese riservate dal Black Friday Amazon non sono finite qui. Originale, ma con quel fascino nostalgico che non potrà lasciare indifferenti. Tra le opzioni disponibili anche il Funko Advent Calendar: Disney Classic.

L'astuto Topolino, lo sfortunato Paperino o il sempre amato Zio Paperone attenderanno il loro turno per portare un po' di spirito natalizio e divertimento nelle case di grandi e piccini.

PLAYMOBIL 9486 - Calendario dell'Avvento "Vigili del Fuoco in azione"

Costruire e dare vita ai propri giocattoli, non poteva che essere così il calendario dell'Avvento firmato da Playmobil e dedicato ai "Vigili del Fuoco in azione". Un gioco appassionante da montare e scoprire piano piano, realizzando da sé il teatro di mille avventure.

A comporlo, oltre allo sfondo, due personaggi e 76 pezzi diversi. Dietro le porticine che accompagneranno al Natale i personaggi e tanti accessori per rendere sempre diverso e ricco il gioco.

PAW Patrol, Calendario Avvento 2023

Genitori e bambini riconosceranno subito i protagonisti di questa nuova offerta del Black Friday di Amazon. Tra i calendari dell'Avvento 2023 ecco che arrivano anche i simpatici protagonisti di PAW Patrol e i loro amici animali.

Chase, Marshall, Rubber e gli altri compagni della PAW Patrol aspettano dietro alle 24 porticine che accompagneranno passo dopo passo verso la Vigilia di Natale.

