Si chiama "GTA flu" il virus che fermerà il mondo il 19 novembre. E perfino Microsoft scappa

Il 19 novembre 2026 mezzo mondo si fermerà, e milioni di lavoratori saranno malati, hanno già chiesto le ferie anticipate. Tra l’altro è un giovedì, perfetto per un ponte almeno fino a domenica. Cos’è, un’epidemia? Un nuovo virus? Una minaccia di Putin? Un evento periodico e raro, anche imprevedibile sui calendari, quindi non si può rendere una festa internazionale. È il giorno dell’uscita di GTA VI, e pensate che perfino un gigante come Microsoft ha appena annunciato il rinvio del tanto atteso Fable, spostandolo a febbraio 2027.

Va da sé che si spaventa Microsoft, figuratevi gli altri, nessuno vuole finire nell’eclisse che provocherà Rockstar Games. Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, scherzò pubblicamente dicendo che “molte persone si daranno malate il 19 novembre”. Strauss in pratica è il datore di lavoro morale di tutti quelli che chiameranno il datore di lavoro vero dicendo “ho la gola strana” e chiedendo un certificato. Scherzava per modo di dire: se GTA V era attesissimo, qui si va ogni aspettativa e desiderio. Con GTA V nel 2013 Sky News scriveva già che migliaia di lavoratori erano attesi “malati” nel giorno del lancio, almeno la malattia da GTA non nasce oggi, ha una storia clinica. All’epoca il 46% dei partecipanti (secondo un sondaggio della IGN) avrebbe finto di essere malata o si sarebbe presa un giorno di ferie. Guinness World Records confermò il record: 11,21 milioni di copie vendute di GTA V e 815,7 milioni di dollari nelle prime 24 ore, un miliardo in tre giorni. Su Reddit per GTA VI ci sono thread in cui gli utenti parlano apertamente di prendere giorni o settimane di ferie per GTA VI.

Uno scrive che sta già contando i giorni di vacanza per novembre e pensa a una settimana, forse due; un altro dice che in un piccolo team almeno due persone prenderanno una settimana libera per il gioco. Dall’altra parte datori di lavoro ignari, poco informati, che si chiedono come mai tutte queste richieste per lo stesso giorno, magari cercano su Google 19 novembre e non trovano niente, solo che esce un videogioco. Credendo sia solo un videogioco. Non sanno che saranno tutti dentro l’open world della Rockstar, il world reale diventerà closed. Abbiamo una storia clinica, vero, diagnosticata appunto nel 2013, fu chiamata “GTA flu”. Non esiste un vaccino, e in questo caso nessuno lo vorrebbe, non solo i no-vax. Forse lo vorrebbero le mogli, le fidanzate.

A proposito, sono pronto a scommettere che dopo il 19 novembre aumenterà anche il numero di divorzi. D’altra parte la promessa dei matrimoni dice “prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia...”.

Vostro marito sarà malato. Dovrà stare a casa per molto tempo, fermo a casa, immobile sulla poltrona davanti allo schermo, ma sappiate che sta vivendo felice dentro Vice City, nello stato immaginario di Leonida. Prendetevene cura.