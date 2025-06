WhatsApp, arriva il "riepilogo dei messaggi" con l’intelligenza artificiale: come funziona

Dopo i rumors delle scorse settimane adesso c'è anche l'annuncio ufficiale da parte di Meta: su WhatsApp sarà presto disponibile (Android e iOS) una nuova funzione chiamata "Riepilogo Messaggi" che sfrutta le nuove tecnologie di intelligenza artificiale per velocizzare le persone a recuperare velocemente i messaggi non letti nelle varie chat.

Come funziona

Gli esperti di WaBetaInfo hanno spiegato nel dettaglio quale saranno le novità della nuova funzione: in pratica gli utenti capiranno velocemente " il contesto dei messaggi non letti senza doverli scorrere uno per uno. Utilizzando un'intelligenza artificiale avanzata, i Riepiloghi Messaggi generano panoramiche concise dei messaggi non letti in una conversazione, consentendo agli utenti di visualizzare in anteprima ciò che hanno perso a colpo d'occhio" . Una grossa mano d'aiuto, dunque, soprattutto nelle giornate in cui si ha poco tempo per tenere d'occhio le conversazioni e soprattutto per le chat di gruppo più affollate dove spesso si impiega un bel po' di tempo a riepilogare tutti i messaggi scritti.

L'aspetto della privacy

Chi teme violazioni della privacy dovrà stare tranquillo: gli sviluppato di Meta hanno inserito una nuova tecnologia chiamta "Elaborazione privata" che garantisce che i riepiloghi dei messaggi non lessi siano generati nel rispetto del massimo riserbio degli utenti senza che Meta o WhatsApp possano mai avere accesso. " L'Elaborazione Privata raggiunge questo obiettivo creando un ambiente sicuro e crittografato in cui l'intelligenza artificiale può elaborare i dati senza esporne il contenuto a terze parti", spiega WaBetaInfo. Le richieste di riepilogo dei messaggi saranno inviati grazie a un routing privato in grado di tenere nascosta l'identità di tutti oltre alla verifica automatica delle richieste se provengono da un client di WhatsApp legittimo. " Una volta elaborati, i riepiloghi vengono rispediti senza memorizzare o conservare alcun dato del messaggio originale, garantendo la completa riservatezza durante l'intera operazione" .

Come si abilita

Sottolineando che si tratta di una funzione facoltativa, un'opzione che può rimanere anche disattivava, per abilitarla si dovrà andare all'interno delle impostazioni di WhatsApp, cercare la "Privacy Chat" e spuntare l'apposita casella per i riepiloghi

dei messaggi. Attualmente la funzione sta per essere attivata in lingua inglese negli Stati Uniti, in Europa e nel nostro Paese sarà estesa nelle prossime settimane anche con la possibilità di scegliere una lingua diversa.