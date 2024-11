WhatsApp, cambia tutto: per quali modelli di Smartphone non sarà più disponibile

Ascolta ora 00:00 00:00

La novità di recente annunciata da Meta relativamente al destino di WhatsApp su alcuni specifici cellulari non ha fatto piacere a una larga fetta di utenti, ma, a quanto pare, la via è ormai tracciata e non si tornerà più indietro: a partire dal mese di febbraio del prossimo anno l'applicazione smetterà di funzionare sui telefoni dotati di sistema operativo KaiOS. Una decisione che avrà delle inevitabili conseguenze per alcuni modelli ancora molto diffusi di aziende come Nokia, Alcatel, Doro e Cat, in particolar modo per quanti hanno continuato fino ad ora a utilizzare liberamente l'app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. KaiOS è un sistema operativo mobile "leggero" nato dalle ceneri di Firefox OS, dopo che questo era stato abbandonato da Mozilla nel 2016, e studiato in modo da servire cellulari economici poco tecnologici dotati di funzioni essenziali come telefonate e messaggi di testo.

Anche se potrebbe non sembrare, vista la rapida evoluzione tecnologica dei dispositivi elettronici, sono milioni gli utenti in possesso di telefoni di questo genere, e la drastica decisione di Meta andrà a colpire all'incirca una settantina di diversi modelli. Tra questi si possono citare ad esempio il "Banana-Phone", nome con cui è più noto il Nokia 8110 4G proprio per il suo colore giallo e le sue linee curve, oppure il Nokia 2760 Flip o l’Alcatel Go Flip, anch'essi tuttora decisamente diffusi. Per tutti i possessori di questo genere di cellulari dotati di KaiOS la fine della collaborazione con WhatsApp significherà in sostanza non poter utilizzare più il programma.

In realtà un primo passo di questo taglio al passato era avvenuto lo scorso giugno 2024: da quel momento agli utenti con dispositivi KaiOS non era stata più concessa la possibilità di creare nuovi account WhatsApp. L'ultima fase del distacco avverrà a partire dal 1° febbraio 2025, con l'interruzione definitiva del supporto da parte di Meta.

A questo punto gli utenti interessati da questo cambiamento potranno scegliere tra due diverse opzioni. La prima prevede la ricerca di un'app di messaggistica istantanea alternativa nuova, che consenta di mantenere e continuare a utilizzare il proprio cellulare senza snaturare il senso della scelta fatta.

La seconda possibilità, più dispendiosa, è quella dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettronico che risulti compatibile, per le caratteristiche del sistema operativo di cui sarà dotato, coi requisiti richiesti da Meta per continuare a beneficiare del supporto costante fornito a WhatsApp.