WhatsApp, icone personalizzabili e interfaccia community: tutte le novità in arrivo

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno rilasciato due distinti aggiornamenti che anticipano delle importanti novità in arrivo per tutti gli utenti Android: attraverso il programma beta testing di Google Play sono state messe infatti a disposizione la versione 2.24.24.12, in cui vengono introdotte icone personalizzabili e a tema per distinguere contatti e chat di gruppo, e la 2.24.24.14, nella quale è possibile apprezzare un evidente rinnovamento per quanto concerne il tab Community. Mentre la prima si trova tuttora in una fase di sviluppo, al momento la seconda è già in possesso di coloro che hanno aderito al programma beta e sarà rilasciata a un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane fino ad arrivare all'intera community.

Icone personalizzabili

Come detto, con la versione 2.24.24.12 il team di sviluppo di Meta dimostra chiaramente di continuare a lavorare sul rinnovo dell'aspetto grafico della sua app di messaggistica istantanea, puntando sull'introduzione di un sistema di personalizzazione delle icone in grado non solo di vivacizzare l'interfaccia ma soprattutto di consentire all'utente di individuare subito i contatti e le chat di gruppo.

Le vecchie icone grigie, che tali restano a meno che non si aggiunga una foto del profilo, verranno soppiantate da alternative colorate: selezionando la tonalità desiderata si potrà "marchiare" anche dal punto di vista cromatico uno specifico elemento, semplificandone l'individuazione. Trovare contatti senza che vi siano foto non è un'operazione rapida e agevole, per cui questa novità potrà dare una grossa mano in tal senso: sarà come avere una specie di segnaposto, e ciò accadrà anche per le chat di gruppo e le community WhatsApp.

Il rinnovamento grafico si aggiunge alla rivisitazione dei temi, a cui gli sviluppatori stanno dando gli ultimi ritocchi, con la sostituzione del verde tradizionale da parte del nero nella modalità chiara e l'introduzione del bianco predominante in quella scura.

Tab Community

Con la versione 2.24.24.14, che al contrario della prima è già a disposizione di alcuni utenti, gli sviluppatori di WhatsApp hanno rivisitato l'interfaccia del tab Community. La scelta grafica è decisamente essenziale e "pulita", oltre che più compatta, dato che ogni sezione occupa meno spazio che in passato.

Non solo, ciascuna di esse è dotata di uno specifico tasto che, se cliccato, consente di visualizzare ogni chat di gruppo connessa alla community. Nella nuova interfaccia è presente anche un pulsante flottante, attraverso il quale creare una nuova community in modo più rapido e intuitivo.

L'ultimo accorgimento è dato dal riposizionamento del tasto per la gestione delle chat di gruppo: se fino ad ora esso occupava troppo spazio, con la novità in arrivo troverà posto sulla stessa riga del nome della community, rendendo l'interfaccia più essenziale e intuitiva.