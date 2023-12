WhatsApp, ora i messaggi vocali si autodistruggono: come fare

La novità era stata annunciata già nei mesi scorsi ma è soltanto dalle ultime ore che è a disposizione di milioni di utenti in tutto il mondo: così come per i messaggi di testo, le foto e i video, anche i vocali su WhatsApp diventano "effimeri", ossia possono autodistruggersi e sparire per sempre dopo un'unica riproduzione.

Come funziona

La notizia è stata data sui social dagli sviluppatori dell'app con un breve video esplicativo e un messaggio molto chiaro: " Dillo una volta, riproducilo una volta. Adesso puoi selezionare 'visualizza una volta' quando invii una nota vocale per un ulteriore livello di protezione". Sulle Faq si legge, per una maggiore chiarezza, che è possibile sfruttare questa novità aprendo una chat individuale o di gruppo, scorrere con il dito verso l'alto per registrare un audio vocale e, in fase di registrazione, apparirà il numeretto "1" all'interno di un piccolo cerchio: se si applica, quella nota vocale potrà essere riprodotta soltanto una volta dal destinatario per poi scomparire senza lasciare traccia. " Se il destinatario ha abilitato l'opzione di lettura dei messaggi, vedrai una conferma di apertura nella chat quando avrà aperto il tuo file multimediale o messaggio vocale con l'opzione visualizza una volta" .

Perché è una funzione utile

Gli sviluppatori di WhatsApp spiegano che si tratta di una funzione molto importante soprattutto per un maggior livello di privacy specialmente quando si condividono, a voce, dati sensibili come può essere per i dettagli di una carta di credito, una maggiore sicurezza nelle comunicazioni ma anche per pianificare qualche sorpresa senza essere scoperti. Per mantenere una facilità d'uso ai miliardi di utenti, è rimasta intatta la dicitura "visualizzare" anche per gli audio che, logicamente, non si visualizzino ma semmai si ascoltano.

Per tutti questi mesi la funzione è stata disponibile soltanto per i Beta tester mentre da oggi si potrà sfruttare da chiunque abbia un prodotto Apple, quindi con sistema operativo iOS: ancora un po' di pazienza, invece, per gli utenti Android i quali dovranno aspettare ancora per qualche giorno. " Come con tutti i tuoi messaggi personali, WhatsApp protegge i tuoi messaggi vocali con la crittografia end-to-end per impostazione predefinita e View Once è solo un altro esempio della nostra continua innovazione in materia di privacy ", spiega un comunicato di Meta.

L'aggiornamento sarà possibile anche con l'ultima versione rilasciata da WhatsApp agli utenti iOS, la 23.25.6 che aggiunge e corregge anche altre funzioni quali l'invio dei contenuti multimediali con la qualità originale di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi, l'avvio delle chat di gruppo senza chiamare, nuove "bolle" nelle chat per facilitare l'individuazione delle chiamate perse e la reazione immediata a uno status utilizzando il proprio avatar.