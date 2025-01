WhatsApp, problemi durante le telefonate: cosa succede agli utenti Android

Ascolta ora 00:00 00:00

Un bug di WhatsApp segnalato per dispositivi dotati di Android è di recente tornato al centro dell'attenzione dei social media, scatenando le proteste degli utenti: si tratta di un malfunzionamento che emerge durante le conversazioni telefoniche, quindi piuttosto frustrante per coloro i quali ne sono afflitti.

Stando a quanto riferito da TechIssuesToday, durante le chiamate in uscita effettuate tramite l'app di messaggistica istantanea di Meta, il microfono si disattiva improvvisamente qualora l'utente abbia bisogno di uscire dal programma oppure quando lo schermo si oscura. Non si tratta di episodi isolati né di problemi che riguardano un marchio particolare di cellulari, dal momento che sono stati segnalati per Samsung, Motorola o Google, solo per citare alcuni esempi di telefoni dotati di Android.

In realtà le prime segnalazioni del bug risalgono ai tempi di Android 14, a dimostrazione del fatto che si tratta di un malfunzionamento mai risolto del tutto: casi identici si sono registrati anche in sistemi Android 15, sia nelle versioni beta che in quelle definitive. E di questo non c'è dubbio, dato che i sintomi sono sempre gli stessi: nel bel mezzo di una telefonata, se l'utente ha bisogno anche solo di controllare un documento ed è quindi costretto a uscire dall'app, dall'altro capo del telefono l'interlocutore non sente più nulla per via del silenziamento del microfono. Per chi usa WhatsApp per lavoro, quindi, non un problema di poco conto, visto che può capitare spesso di dover verificare qualcosa durante una conversazione.

La speranza iniziale degli utenti era quella di lasciarsi alle spalle il bug con l'aggiornamento ad Android 15, ma non solo la situazione non si è risolta bensì in qualche caso i problemi sono addirittura peggiorati, stando alle testimonianze reperibili in rete. Inutile ogni tentativo di porre un rimedio alla situazione, dalla reinstallazione di WhatsApp fino alla modifica delle autorizzazioni: il microfono si disattiva improvvisamente, a meno che non si decida di restare all'interno dell'applicazione durante le telefonate, evitando di controllare notifiche o aprire altri programmi.

L'elenco dei dispositivi colpiti, come detto, è ampio, dato che si va dai Pixel 6, 7, 8, 9, fino al Samsung Galaxy S24 e alla serie Moto Edge, ma mentre per le chiamate in arrivo non c'è alcun problema, il bug si manifesta in quelle in uscita. Nonostante le proteste e le segnalazioni, né Google né WhatsApp hanno fornito una soluzione definitiva.

Qualcuno ha provato a tornare a versioni vecchie dell'app, tanti hanno addirittura scelto di passare ad altri programmi a causa della frustrazione. Per ora l'unico suggerimento è quello di abbandonare ildurante le chiamate in uscita, nell'attesa che finalmente qualcuno si decida a sbloccare la situazione.