WhatsApp, una nuova scheda per i chatbot AI rimpiazzerà la Community: cosa cambia per gli utenti

Altre novità in arrivo per WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea si prepara infatti a schierare un nuovo gruppo di chatbot AI con i quali gli utenti potranno conversare. Come è stato possibile vedere nella versione beta per Android (2.25.1.24), la tab Community è infatti stata sostituita con una scheda dedicata ai chatbot.

La notizia arriva da WABetaInfo, che ha notato come la nuova sezione sia interamente dedicata all'intelligenza artificiale. Gli utenti potranno così interagire con dei personaggi ricreati grazie all'AI ma popolari nella comunità. Si pensi, ad esempio, ai protagonisti di anime, fumetti o libri, ma anche tante altre tipologie. I bot saranno divisi per argomento. Non solo. WhatsApp sta cercando anche di introdurre la possibilità di creare dei personaggi AI completamente personalizzabili, cosa che, ad esempio, avviene già su Instagram.

Stiamo parlando di una vera e propria novità per la piattaforma di messaggistica. Al momento l'applicazione ha dato la possibilità di usare l'AI per creare degli sticker, oltre ad offrire uno strumento di ricerca potenziato, ma non è andata oltre questo. Si preannuncia dunque una svolta?

Da quanto sappiamo, per adesso le nuove funzioni AI saranno usufruibili sono negli Stati Uniti, fatta eccezione per pochi altri paesi. Di sicuro la platea sarà poi ampliata. Lo scopo di WhatsApp è quello di incrementare l'uso dell'AI da parte degli utenti, rendendola accattivante.

Per quanto riguarda la tab Community, questa non sarà completamente eliminata. Sembra infatti che verrà piuttosto semplificata all'interno della tab Chat. Dunque nessuna cancellazione, solo delle modifiche. Il tutto per promuovere l'intelligenza artificiale.

Per chi volesse testare la novità, i chatbot AI sono disponibili nella versione beta di WhatsApp per Android, che è possibile ottenere andando su. I posti come beta tester, tuttavia, sono abbastanza limitati, quindi non è detto che qualcuno riesca ad essere fortunato.

Ad ogni modo si tratta di una funzione ancora tutta da sperimentare.